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İhtiyaç sahibi öğrenciler için 'Askıda kırtasiye'

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde kırtasiyeci Savaş Toprak, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına yardımcı olabilmek için askıda kırtasiye uygulamasını başlattı

05 Eylül 2017 19:22

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde kırtasiyeci Savaş Toprak, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına yardımcı olabilmek için askıda kırtasiye uygulamasını başlattı. Öğrencilere yardımcı olmak için alınan kırtasiye malzemeleri poşete konularak standa bırakılıyor.
Gölcük\'te kırtasiyeci Savaş Toprak, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımcı olabilmek için \'Askıda kırtasiye\' uygulamasını başlattı. Kırtasiyede alışveriş yapanlar ihtiyaç sahibi öğrenciler için aldıkları kırtasiye malzemeleri dolu poşeti kırtasiyenin önündeki standa bırakıyor. Bazı kişiler çocuklarının hiç kullanmadığı kırtasiye malzemelerini standa bırakıyor. Savaş Toprak, bu uygulamaya destek olunmasını isterken şöyle dedi:
\"Devletimiz çoğu konuda destek olsa da, ilçemizde okul ihtiyaçlarını karşılayamayan birçok aile var. Onları düşünerek ve gelen talep doğrultusunda askıda kırtasiye malzemesi projesini geçen yıl başlattık. Büyük ilgi de çekti ve bu yıl da yapmaya karar verdik. Birileri birilerine yardımcı olmak istiyor, ama bulamıyor. Birileri de çocuklarına bir şeyler almak istiyor, ama alamıyor. Buradan bu şekilde faydalanıyorlar. Çok güzel bir çalışma oldu. Müşterilerimiz diledikleri rakamı bırakıyor, biz de eksik bir şeyler varsa firma olarak ekleme yapıyoruz. İnsanlarımızın bu tarz konulara duyarlılığının arttığının farkındayız, güzel bir hayır kapısı olduğunu düşünüyorum.\"

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