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İhtiyaç sahibi kadınları tek tuşla tespit ANKARA (A.A)

21 Kasım 2011 13:22

-İhtiyaç sahibi kadınları tek tuşla tespit ANKARA (A.A) - 21.11.2011 - Selma Kasap - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik başlattığı yardım programından yararlanacaklar, TÜBİTAK'ın geliştirdiği ''Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri'' veri tabanı ile tek tuşla tespit edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM) için geliştirilen ''Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi'' geçen yılın mayıs ayında başlatıldı ve proje tam olarak 2014'te tamamlanacak. Geliştirilen sistemle sosyal yardımlara ilişkin başvuru değerlendirme, yardımların muhtaç kimselere ulaştırılması sürecinde kaliteli, hızlı ve güvenli hizmetin sağlanması ve mükerrer yardımlar konusundaki suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sistem sayesinde Türkiye'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı SYGM ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yardım ulaştırılan hanelerde yaşayan aile bireylerinin sosyo-ekonomik ve demografik bilgileri ile halen devletten almakta oldukları yardımlara ait bilgiler incelenebiliyor.

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