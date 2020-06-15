İhtiyaç kredisinde rekor artış; başvuranların sayısı nisan ayında 8'e katlandı!

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ihtiyaç kredisi kullanımında yaşanan artışa dikkat çekerken, "Geçmiş 11 ayın ortalaması 120 bin. Buna karşılık Nisan ayında bu sayı 920 bine fırlıyor. Piyasaları hareketlendireceğiz diye yurttaş borç batağına sokuluyor" dedi.

Karabat, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre nisanda 920 bin kişinin ilk kez ihtiyaç kredisine başvurduğunu belirtirken, "İhtiyaç kredisi kullananların kişi başına borcu geçen yıl 8 bin 858 liraydı. Bu yıl bu sayı 11 bin 853 liraya yükseldi. Salgın döneminde işsizlik arttı, artık her ailede geliri olmayan ilave bir fert bulunuyor. Bu koşullar altında hükümet yarını düşünmeden ihtiyaç kredilerini yurttaşa dağıttı. Yarın bu borçlar nasıl ödenecek? Ödenemezse bankacılık sistemi ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında 8'e katlandı

920 bin kişinin bu yıl nisanda ilk kez ihtiyaç kredisiyle tanıştığını mayısta bu sayının daha da arttığını vurgulayan Karabat, geçen aylara göre sayının 8'e katlandığını ifade etti. CHP'li vekil "Türkiye Bankalar Birliği'nin son 12 aylık verilerine göre o ay içinde ilk kez ihtiyaç kredisi kullanan sayısı en az 92 bin en çok 147 bin olmuş. Geçmiş 11 ayın ortalaması 120 bin. Buna karşılık Nisan ayında bu sayı 920 bine fırlıyor. Yani geçmiş 11 ayın ortalamasının yaklaşık 8 katına ulaşıyor" dedi.

"Piyasaları hareketlendireceğiz diye yurttaş borç batağına sokuluyor"

Son aylarda ihtiyaç kredilerinde yaşanan artışa dikkat çeken Karabat, piyasayı hareketlendirmek uğruna yurttaşın borç batağına sokulduğunun altını çizdi. Karabat "Borç artık alarm seviyesinde. Resmi verilere göre 31 milyon yurttaşımızın bankalara kredi borcu var. Geri kalan nüfus ise ya borçluların hanesinde yaşayan aile fertleri ya da çocuklar. Yani kredi borcu olmayan neredeyse yok. 1 yıl önce nisan ayında 217 milyar lira olan ihtiyaç kredisi borcu bu yılın nisan ayında 312,6 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu tablo geliri zorunlu ihtiyaçlarına yetmeyen milyonların hazin tablosudur" diye konuştu.