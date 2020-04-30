İhtiyaç fazlası ham petrol depolarında daha fazla yer kalmadı

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler sonrası küresel enerji ihtiyacı büyük oranda düştü. Düşüşün bu yıl rekor seviyede gerçekleşmesi bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) başındaki Fatih Birol, ihtiyaç fazlası ham petrolün saklandığı depolama alanlarındaki yerin birkaç hafta içerisinde dolacağını öngördüklerini söyledi:

“Haziran ayı ortasında depolama kapasitesinin tamamen dolduğunu görebiliriz. En büyük problemi de Kuzey Amerika’da yaşıyoruz.”

IEA’ya göre bu yıl enerji talebinde yüzde 6 düşüş bekleniyor, bu da son 70 yıldaki en büyük düşüş anlamına geliyor.

"Karbondioksit emisyonundaki bu düşüş kesinlikle kutlanacak bir şey değil"

Birol, bunun sonucu olarak karbondioksit emisyonunda yüzde 8’lik düşüş görüleceğini, bunun da 2009 küresel mali krizinden sonra görülen düşüşten 6 kat fazla olduğunu söylüyor:

“Can kayıplarına ve dünya genelindeki ekonomik sarsıntıya bakacak olursak, küresel karbondioksit emisyonundaki bu tarihi düşüş kesinlikle kutlanacak bir şey değil.”

Petrol şirketleri, arz fazlasını depolamak için tankerler kiralama yoluna başvuruyor. Bu durum, Nisan ayı başında ABD petrolünün fiyatının tarihte ilk kez eksilere düşmesine yol açmıştı. Ardından yeniden yükselmişti.