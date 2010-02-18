Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Adalet Bakanı'na aynı sertlikte yanıt verdi, "İhsas-ı reyi kimseden öğrenecek değiliz" dedi. HSYK Başkanvekili Kadir Özbek ise, "Kurulmuş bir zemberek gibi konuşan bir adalet bakanı var" dedi.



Gerçeker, Yargıtay binasına girişinde gazetecilerin krizle ilgili sorularına kısa bir yanıt verdi.



Gerçeker, asıl ihsas-ı reyi, dün Adalet Bakanlığı'nın sabaha karşı yapmış olduğu açıklama olduğunu söyledi.



Gerçeker, yasaların açılıp okunmasını istedi.



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, dün sert bir açıklama yapmış ve "Hiçbir yargısal görevi bulunmayan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun bu konuyu görüşmek üzere toplanarak, HSYK'nın yaptığının doğru olduğuna dair karar alması da yasal dayanaktan yoksundur, ihsası rey niteliğindedir, yargılama faaliyetine müdahale anlamını taşımaktadır" demişti.





HSYK da çok sert



Dün bazı savcıların elinden özel yetkilerini alan ve bu kararıyla hükümetin şimşeklerini üzerine çeken Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan da bakana çok sert cevap geldi. HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, aynı zamanda HSYK Başkanı olan Adalet Bakanı'nın açıklamalarından esef duyduğunu söyledi.



HSYK'nın hakim bağımıszılğı ve hakim teminatı esaslarına göre görev yapan anayasal bir kurum olduğunu söyleyen Özbek, "HSYK, Adalet Bakanlığı'nın genel evrakı gibi çalışan bir büro değildir" dedi.



Özbek, Adalet Bakanı'nın bir hukukçu olduğunu, ancak bir hukukçunun hazırlamadığı bir metni okuduğunu belirtti.





