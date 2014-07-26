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İhsanoğlu'nun seçim minibüsüne saldırı

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Kahramanmaraş ziyaretinde bir grup seçim minibüsüne saldırdı

26 Temmuz 2014 02:01

Kahramanmaraş'ta İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto eden gruptaki bazı kişiler, trafik ışıklarında bekleyen Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun seçim minibüsüne saldırdı.

CHP İl Başkanı Esat Şengül, ön camı kırılan ve kaportası zarar gören minibüse saldıranlara tepki gösterip, olayı kınadı.

Hürriyet'te yer alan haberde olay, akşam saatlerinde Trabzon Bulvarı’ndaki CHP İl Başkanlığı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun seçim çalışmaları için hazırlanan Muhammet Canlı yönetimindeki minibüs, Kıbrıs Meydanı’nda trafik ışıklarında beklerken İHH İnsanı Yardım Vakfı tarafından İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki için yürüyüş yapan gruptaki bazı kişilerin saldırısına uğradı.

Ön camı kırılan ve hasar gören seçim minibüsü yoluna devam ederken, saldırganlar ise kalabalıktan faydalanarak izini kaybettirdi. Minibüsün sürücüsü Muhammet Canlı, CHP’li yetkililerle birlikte olayı gerçekleştirenler hakkında polise başvurarak şikayetçi oldu.

 

CHP İl Başkanı Şengül: Şiddetle kınıyorun

 

CHP İl Başkanı Esat Şengül, minibüse zarar verenlere tepki göstererek olayı kınadı. Şengül, saldırıda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundukları ifade ederek şunları söyledi: "Sözde İnsanı Yardım Vakfı adı altında faaliyet gösteren bu derneği şiddetle kınıyorum. Böyle alçakça bir şey olabilir mi? Bir yandan sen Gazze’de olanları protesto edeceksin, öbür taraftan da IŞİD denen yandaşları katliam yapacak onu protesto etmeyeceksin, Suriye’deki katliam yapılacak onu protesto etmeyeceksin. Kendi gibi düşünenleri protesto edecek, kendi gibi düşünmeyenlere de saldırıda bulunacaksın. Bunları mı İnsani Yardım Vakfı?"

Olayın ardından minibüste parmak izi alarak inceleme yapan polis, minibüse zarar veren kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

 

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