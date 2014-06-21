İhsanoğlu'ndan YouTube'tan Twitter açıklaması

CHP ve MHP’nin ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, twitter hesabına ilişkin tartışmalara videolu yanıt verdi.

İhsanoğlu, paylaşım sitesi Youtube’a kısa bir video yükleyerek resmi twitter hesabının hangisi olduğunu açıkladı. İhsanoğlu, 17 saniyelik videoda, “Sizinle önemli bir notu paylaşmak istiyorum. Benim resmi twitter hesabım ‘@profdrihsanoglu’. Bunun dışındaki twitter hesapları ilgisizdir, lütfen onlara itibar etmeyin, teşekkür ederim” dedi.

Cumhurbaşkanlığı “çatı adaylığının” açıklanmasının ardından bir anda sosyal medyada adına yüzlerce hesap açılan İhsanoğlu’nun twitter hesabı tartışmalara neden olmuştu.

Önce İhsanoğlu adına açılan sahte hesaplar gerçek olarak algılanmış, ancak daha sonra bu hesapların resmi olmadığı belirtilmişti. Tartışmalar üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İhsanoğlu’nun twitter hesabının “@profdrihsanoglu” olduğunu söylemişti.

İhsanoğlu, sosyal medyada hesabının bulunmadığını ancak bir kaçgüne açacaklarını belirtmişti. Bu tartışmalar sürerken dün İhsanoğlu, Youtube’a kendi adıyla bir hesap açarak, tartışmaları sonlandıran kısa bir videolu açıklama yaptı.