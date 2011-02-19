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Dünya

İHSANOĞLU'NDAN ARAP ÜLKELERİNE ÇAĞRI  KAHİRE (A.A)

19 Şubat 2011 12:06

-İHSANOĞLU'NDAN ARAP ÜLKELERİNE ÇAĞRI  KAHİRE (A.A) - 19.02.2011 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Bahreyn, Libya, Cezayir ve Yemen'deki gelişmeleri değerlendirirken, Arap ülkelerine "Halkınıza karşı şiddet kullanmayın ve insan haklarına saygı gösterin" çağrısı yaptı.  Eritre ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan İhsanoğlu, halkına karşı şiddet kullanan Arap yönetimlerinin hızla meşruiyetlerini kaybettiklerini belirterek, Mısır ve Tunus'taki halk ayaklanmalarının meşru birer halk hareketi olduğunu söyledi. Halkın taleplerinin önemli olduğuna dikkati çeken İKT Genel Sekreteri, Arap ülkelerindeki yönetimlerin halkın sesine kulak vermesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Biz 2005 yılındaki 10 yıllık eylem planımızda halkın meydan okumasını görmüş ve çözüm önerileri tavsiye etmiştik. Tunus ve Mısır'da yaşananların gerekçeleri sürpriz değildir, ama zamanlaması sürprizdir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika halkları artık daha katılımcı yönetim ve demokrasi isteklerini dile getiriyorlar." Tüm dünyada demokratik yönetim sayısının giderek arttığına işaret eden İhsanoğlu, tüm dünyada demokrasi gelişirken Arap dünyasının istisna olamayacağını vurgulayarak, "Gösterilerin yaşandığı ülkelerde gelecekte demokrasi kurulacağına dair benim umudum var" dedi.  İhsanoğlu, Arap liderlerine, "Şeffaf ve adil olun, yönetimi halkla paylaşın, halkın sosyal ve ekonomik taleplerine cevap verin" önerisinde bulundu. 

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