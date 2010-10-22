-İHSANOĞLU'NA FAHRİ DOKTORA UFA (A.A) - 21.10.2010 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (İRSİCA) Başkanı Halit Eren ile birlikte '4. Volga Ural Bölgesi İslam Medeniyeti' konulu uluslararası sempozyuma katıldı. İhsanoğlu, fahri doktora unvanına layık görüldü. İRSİCA ve Ufa Devlet Üniversitesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen sempozyuma, Türkiye başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerinden 100 bilim adamı katıldı. Başkurdistan Başbakan Yardımcısı Zuhura Rahmetulina, Diyanet İşleri Başkanı Talat Tacuddin'in de katıldığı toplantı, Ekmeleddin İhsanoğlu tarafından 10 yıldan bu yana başlatılan çalışmaların yeni bir halkası olarak değerlendirildi. İhsanoğlu, sempozyumda yaptığı konuşmada, İRSİCA'nın uzun yıllar önce başlattığı çalışmaların bugün çok iyi bir noktaya geldiğini kaydederek, şunları söyledi: ''Akademik olarak başlayan bu münasebetler ile birlikte diplomatik ve siyasi seviyede ilişkilerin gelişmesine de yardımcı oldu. Özellikle 2005'de Rusya Federasyonu'nun İKT’ye gözlemci statüsünde üye olması ile birlikte iyi bir noktaya gelindi. Bu nedenle iki defa Moskova'ya resmi ziyarette bulundum. Dönemin Başkanı Vlademir Putin ile görüştük. Daha sonra da Medvedev ile bir araya geldik. Rusya yönetimini de bu ilişkilere son derece büyük önem veriyor. Putin, Malezya'daki zirve toplantımıza katıldığında Rusya Federasyonunda 20 milyon müslümanın bulunduğunu bildirdi ve ilişkilerin geliştirilmesinden yana çaba harcadıklarını dile getirdi.'' Rusya ile İKT ve İslam dünyasının ilişkilerinin gelişmesinin, iki taraf içinde faydalı olacağını kaydeden İhsanoğlu, hem siyasi hem de ekonomik ve teknolojik gelişmelerin kaydedilmesi açısından ilerisi için İslam dünyasına yeni ufukların açıldığına dikkati çekti. Ekmeleddin İhsanoğlu, şunları kaydetti: "Burada dikkati çeken iki husus var. Dikkatle üzerinde durulması gereken birinci husus, Tataristan, Başkurdistan ve bu bölgelerde bulunan müslümanların asırlar boyu islam dünyası ile ilişkilerinin çok az olması. 20. asrın başında sovyet döneminin başlaması ile burada 80 senelik bir demir bir perde kuruldu. Bu sistem Ateizmi dinsizliği zorladı. Bu olay tüm dış dünya ile kapıların kapanmasını getirdi. Bugün bu yollar açılmıştır. 80 sene içerisinde müspet netice olarak görülen eğitimin artması, endüstrinin gelişmesi, sanat ve bilim faaliyetlerinin yüksek seviye oluşması ile dini boşluğun yavaş yavaş tedrici olarak bu son dönemlerde doldurulması, burası ve İslam dünyası için yeni ufukların açılması demektir." İKT Genel Sekreteri İhsanoğlu, ayrıca bu bölgedeki sanayi, kültür, bilim alanlarındaki gelişmelerin İslam toplumlarını da etkileyeceğine vurgu yaparak, ''Burada islami kimliğin milli kimliğin güçlenmesi, islam dünyası ile entegrasyona dönmesi ve diğer bölgelerin modernleşmesine katkıda bulunacaktır. Başladığımız noktaya baktığımızda çok iyi bir noktaya geldiğimizi görüyoruz. Temennim daha yüksek seviyelere gitmek, öğrenci, hoca mübadelesi yapılması, birlikte eğitim ve araştırma programlarının gerçekleştirilmesi. Burada makine, petrol ve diğer teknolojik alanlarda çok iyi gelişmeler var. Çok ileri seviyede gelişmiş sanayi ve araştırma kurumları var. Bunlar ile bizim ülkelerimiz arasında işbirliği yapılmalıdır" şeklinde konuştu. -İHSANOĞLU'NA FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ Bu arada İKT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Başkurdistan Devlet Pedagoji Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanına layık görüldü. Ayrıca İhsanoğlu ve İRSİCA Başkanı Halit Eren ve diğer misafirlerin onuruna bir de resepsiyon verildi. Resepsiyona Başbakan Yardımcısı, Diyanet İşleri Başkanı ve üst düzey yetkililer katıldı. İhsanoğlu bugünkü temaslarının ardından Başkurdistan Cumhurbaşkanı Rüstem Khamitov ile biraraya gelecek.