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Dünya

İhsanoğlu'dan Suriye'ye çağrı CİDDE (A.A)

12 Ekim 2011 02:20

-İhsanoğlu'dan Suriye'ye çağrı CİDDE (A.A) - 11.10.2011 - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Suriye'de meydana gelen sivil kayıpların artışından duyduğu endişeyi dile getiren açıklamasında, Suriye yönetimine, insan hakları, İslam ve uluslararası kanunlara saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Genel Sekreter İhsanoğlu İİT'nin duruşunu anlatan açıklamasında bir an önce Suriye krizinin son bulması, şiddete ve kan akıtılmasına son verilmesini istedi. Bu çerçevede milli güçler ile ciddi diyaloglara dönülmesinin zaruriliğini yinelerken, Suriye halkının demokratik haklarının ve beklentilerin, reformlarının ve ekonomik gelişimin sağlanması için çaba gösterilmesinin gerekliliği üzerinde durdu. Ülkede güç kullanımının daha çok şiddet ve kan dökülmesinden başka bir şey getirmeyeceğine vurgu yapan İhsanoğlu, gelişen bu olayların Suriye'nin askeri risklerini yükselteceğini, bölgesel ve küresel karşı durmayı getireceğini, barışı, güvenliği ve istikrarı daha fazla tehlikeye atacağını ifade etti. İhsanoğlu bu arada kesinlikle dış müdahalelere karşı olduğunu vurgularken, bir kez daha İİT'nin kapasitesi ve pozisyonu çerçevesinde tüm tarafları memnun edecek, istenen fikir birliğine ulaştıracak, ülkede istikrarı garanti altına alacak teklifler sunmaya hazır olduğunun altını çizdi. 

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