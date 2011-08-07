-İHSANOĞLU'DAN "TERCİHLİ TİCARET" DAVETİ ANKARA (A.A) - 07.08.2011 - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Suudi Arabistan Türk Konseyi üyeleri ile Cidde'de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. İİT tarafından yapılan açıklamada, yemekte Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Salih Mutlu Şen ve Suudi iş adamlarının da hazır bulunduğu belirtildi. İftar yemeğinin ardından gecenin anısına Cidde'de yaşayan Türkler tarafından özel hazırlanmış bir hediyenin, İhsanoğlu'na takdim edildiği ifade edildi. İİT Genel Sekreteri İhsanoğlu yemekte yaptığı konuşmasına Suudi Arabistan Türk Konseyi'ne teşekkür ederek başlarken, Suudi Türk ilişkilerinin geçirdiği evrimden bahsetti, Suudi Arabistan Türk Konseyi gibi kuruluşların sayısının artmasının gerektiğini söyledi. Konsey üyelerine, İİT Tercihli Ticaret Sistemini anlatan İhsanoğlu, başta Türk iş adamları olmak üzere tüm İslam iş dünyasını, üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini 2015'e kadar yüzde 13'ten yüzde 20'ye çıkarmayı hedefleyen bu sistemi kullanmaya davet etti. Davetin ardından kısa bir de açıklama yapan İhsanoğlu, Somali'de çok büyük bir insanlık dramı yaşandığını ve bu dramdan en büyük zararı küçük çocukların gördüğünü ifade etti. Somali'de son 3 ayda açlıktan ölen 5 yaşından küçük çocuk sayısının 29 bine ulaştığını belirten İhsanoğlu, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek ramazan ayında Müslümanlardan Somali'ye acilen yardım etmelerini istedi. Her ülkenin kendi yardım kampanyasını düzenlediğini ifade eden Genel Sekreter, İİT'nin resmi internet sayfası olan www.oic-oci.org sitesinde konuyla ilgili detaylı açıklamanın bulunduğunu sözlerine ekledi.