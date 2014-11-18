İhsanoğlu ve Demirtaş seçim bağışlarını cepten mi ödeyecek?

Cumhurbaşkanlığı adayları Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş’ın, seçim bağışlarını cepten ödeme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi. Bir hafta içinde seçim bağışlarına ait harcama belgelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunmazlarsa Demirtaş 1,2 milyon, İhsanoğlu ise 8,5 milyon lirayı cepten ödemek zorunda kalacak.

HDP adayı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde toplanan bağışlarla ilgili belgeleri YSK'ya süresi içinde teslim etmediği öğrenildi.

Sabah’ta yer alan habere göre, CHP, MHP'nin yanı sıra çok sayıda partinin 'çatı adayı' Ekmelettin İhsanoğlu'nun faturaları ise eksik çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise YSK'ya yapılan harcamaların nerelerde kullanıldığına ilişkin 95 klasör belge ibraz etti. Faturaların YSK'ya teslim süresi geçen hafta sona erdi. Ancak YSK bir hafta daha ek süre verdi. Adaylar süre bitimine kadar yaptıkları harcamalara ilişkin faturaları sunamazlarsa, belgelendirilen harcamaların dışındaki tüm parayı hazineye iade edecek.

Demirtaş'a kötü haber

Bağışlar karşılığında yapılan seçim harcamalarıyla ilgili Erdoğan 95 klasörlük fatura klasörünü YSK'ya sundu. İhsanoğlu'nun belgelerinde ise eksiklik olduğu görüldü. HDP adayı Selahattin Demirtaş'ın durumunun ise İhsanoğlu'ndan daha kötü. Henüz belge ibraz etmeyen Demirtaş hesabına yatan 1,2 milyon liralık bağış için Hazine'ye "cepten" ödeme yapmak zorunda kalacak. Kurul, harcama değerlendirmeleri için önümüzdeki günlerde toplanacak ancak henüz, iki adayın tüm belgelerini sunmamasından dolayı adaylara ek süre verdi. Ek süre sonrası eğer tüm belgeler gerektiği gibi ibraz edilemezse, YSK adaylardan belgelendirilemeyen harcamaları Hazine'ye ödemelerini isteyecek. Erdoğan, tüm belgelerini ibraz ederken, İhsanoğlu'nun ise yeteri kadar belge ibraz edemediği, bazı belgelerinde de sorun olduğu öğrenildi.

YSK kararı şöyle:

"Seçim hesapları ile gelir ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgelerin kayda geçirilmesi ve ibrazı hususlarında 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre yetki almış meslek mensuplarından veya avukatlardan birini ya da birkaçını yetkili kılabilir. Bu durumda, yetkilendirilen meslek mensubu, yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre sorumlu tutulur."

Kayıtları akrabası tuttu

Çatı aday İhsanoğlu'na ne CHP ne de MHP'nin muhasebe ve müşavirlik konusunda destek vermediği, İhsanoğlu'nun bu konuda bir akrabasını görevlendirdiği, onun da işin içinden çıkamadığı öğrenildi. İhsanoğlu'nun temsilcilerine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sunduğu belgelerin örnek gösterildiği ve bu belgelere benzer şekilde belgelerin düzenlenerek ibraz edilmesi istendi. İhsanoğlu'nun sunduğu belgeler Kurul tarafından değerlendirilecek ancak, edinilen bilgilere göre İhsanoğlu, topladığı 8,5 milyon TL'nin büyük kısmını iade etmek zorunda kalacak.

95 klasör sundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın muhasebesini tutan mali müşavir ekibi, harcamalara ilişkin toplam 95 klasör belge ibraz etti. Erdoğan için toplanan bağışın kullanılmayan yaklaşık 1 milyon 200 bin lirası Hazine'ye iade edilecek.