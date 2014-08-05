İhsanoğlu: Üç adayın oyları yer değiştirmesin

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, "Başkanlık sistemini isteyenler bilsinler ki bizim federal yapımız yok, bizim üniter devlet yapımız var. 81 vilayet fedaral yapı değil, bunlar idari taksimler. Biz büyük bir ailenin parçalarıyız. Türkiye parçalanmayacak, Türkiye üniter devlet ve rejimini devam ettirecek" dedi.

İhsanoğlu, Ankara'da Mamak, Altındağ, Çankaya ilçelerinde seçim çalışması yaptı ve DP Celal Bayar Köşkü'nü ziyaret etti.

Kuğulu Park'ta halka hitap eden İhsanoğlu, hayatının en güzel on yılını Ankara'da geçirdiğini ve eşiyle sıkça Kuğulu Park'a geldiğini söyledi.

İhsanoğlu, başkentin önemine işaret ederek buranın, devletin nasıl kurulduğunu, milli iradenin nasıl tecelli ettiğini ve hangi rejim üzerinde kurulduğunu hatırlattığını anlattı.

Makam ve mevki için değil, hizmet için yola çıktıklarını bildiren İhsanoğlu, "Yeni Türkiye bazıların zannettiği gibi bütün güçlerin tek elde toplanması manasına gelmiyor, yeni Türkiye milli mutabakat manasına geliyor" diye konuştu.

Bu yeni Türkiye'nin miladıdır

Türkiye'de CHP ve MHP arasında başlayan uzlaşmanın tarihi bir hadise olduğunu kaydeden İhsanoğlu, "Bu yeni Türkiye'nin miladıdır. Bu iki genel başkan arasında siyasi bir hesap değil, sosyolojik bir olaydır. Siyasi büyük hedefleri olan, manası olan bir harekettir. Bütün halkı toplayan, milli mutabakatı sağlayan yeni Türkiye'nin miladıdır. İşte burada yeni Türkiye miladı, başka bir yerde değil" değerlendirmesinde bulundu.

İkinci meşrutiyette padişahın bütün yetkilerini başvekile verdiğini hatırlatan İhsanoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi biz 2014 senesinde bütün yetkileri tekrar tek elde toplayacağız. Böyle şey olur mu? Biz ileri mi gideceğiz, geri mi? O zaman bunu kabul ediyor musunuz? Mutlakiyetin geri dönmesini mi istiyorsunuz yoksa cumhuriyetin devam etmesini mi istiyorsunuz? Parlamenter sistemini mi istiyorsunuz yoksa başkanlık sistemini mi? Başkanlık sistemini isteyenler bilsinler ki bizim federal yapımız yok, bizim üniter devlet yapımız var. Biz 81 vilayetiz. 81 vilayet federal yapı değil, bunlar idari taksimler. Biz büyük bir ailenin parçalarıyız. Türkiye parçalanmayacak, Türkiye üniter devlet ve rejimini devam ettirecek."

Oyumuzu kullanalım ve sandığa sahip olalım

Türkiye'nin hala ikinci ligin altında olduğunu savunan İhsanoğlu, Türkiye'nin huzur ve istikrar içerisinde ekonomisini büyütmesi gerektiğini belirtti.

İhsanoğlu, Suriye ve Irak'taki gelişmelere işaret ederek bunların Türkiye'de yaşanmasını istemediklerini ifade etti.

"Bizim hedefimiz birliği bütünlüğü sağlamaktır" diyen İhsanoğlu, şunları kaydetti:

"Siz huzur istiyor musunuz? Birlik beraberlik istiyor musunuz? Dayanışma içinde ilerlemek istiyor musunuz? Cepheleşmek, bölünmek istiyor musunuz? O zaman pazar günü hep beraber sandığa gidelim oyumuzu kullanalım ve sandığa sahip olalım. Olayların yanlış bir yere gitmesini engelleyelim. Üç adayın oyları yer değiştirmesin. Onun için sandık ilçe ve il kurullarında, üç seviyede oyları korumak lazım. Aksi takdirde oylarınız heba olabilir. Siz Ankaralılar 30 Mart'ta bir tecrübe yaşadınız. Bu tecrübelere bir yenisini koymayalım. Bu son virajdır. Bu son virajı heba etmeyelim, demokrasinin önündeki engeli kaldıralım. Çankaya'ya hepinizi temsil eden birisini gönderelim."

İhsanoğlu, Kuğulu Park'tan önce ziyaret ettiği Güvenpark'ta da kendisini çok sayıda engelli vatandaşın karşıladığını ve onlarda sohbet ettiğini söyledi.

Buradan ayrılırken bir kişinin kendisine üslubunu bozmaması yönünde tavsiye vererek "Sakın ha onun gibi konuşma" dediğini aktaran İhsanoğlu, bu milletten aldığı terbiyeyle edeple konuştuğunu ve kimseye hakaret etmeyeceğini, milletin vaktini şiir okuyarak geçirmeyeceğini belirtti.

Konuşmanın ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İhsanoğlu'na, "10 Ağustos'tan itibaren 5 yıl ikamet edeceğiniz Çankaya'ya hoşgeldiniz" diyerek teşekkür plaketi takdim etti.