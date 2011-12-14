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Dünya

İhsanoğlu: Suriye'ye baskı arttırılmalı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Suriye'de akan kanın durması için Esad rejimine yönelik baskıların arttırılması gere

14 Aralık 2011 02:00

T24 - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Suriye'de akan kanın durması için Esad rejimine yönelik baskıların arttırılması gerektiğini söyledi. 


Libya'ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde Kahire'ye gelen İhsanoğlu, bölgesel gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.  Suriye'ye yabancı müdahalesine karşı olduklarını kaydeden İhsanoğlu, ''Yabancı müdahalelerin yaşandığı Afganistan, Libya ve Irak'ta, müdahalenin netice vermediği, tam tersine aksi sonuçlar doğurduğu tecrübe ile sabittir'' dedi. 


Suriye yönetimine, halkın meşru taleplerinin dinlenmesi, muhalefet ile diyalog başlatılması ve akan kanın durması yönündeki mesajlarını teşkilat olarak verdiklerini dile getiren Ekmeleddin İhsanoğlu, Arap Birliği'nin Suriye için aldığı yaptırım kararlarını desteklediklerini bildirdi. 


Suriye'de akan kanın durması için mevcut eylem planları dışında Şam yönetimine baskıların arttırılması gerektiğini savunan İhsanoğlu, ''Bir yandan baskı artarken diğer yandan da Suriye ile ilgili alınan kararlara herkes uymalı'' dedi. 


İhsanoğlu, Suriye ile ilgili alınan kararların, ortak olmayan bir biçimde uygulanması durumunda ehemmiyetini yitireceğini sözlerine ekledi. 


Libya'da hükümetin kurulmasından sonra yapacakları ilk ziyarette, Libya halkına ''Yanınızdayız ve yardıma hazırız'' mesajı vereceklerini ifade eden İhsanoğlu, Libya hükümetinin iç çatışmalardan doğan travmaları tamir etmek durumunda olduğunu kaydetti. Libya'nın maddi zenginliklerinin 40 yıllık bir süreçte maceralar peşinde heba edildiğini kaydeden İİT Genel Sekreteri İhsanoğlu, yeni kurulan Libya hükümetinin, demokratik dönüşümü sağlamak durumunda olduğunu anlattı. 


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