İhsanoğlu: Suç duyurusunda bulunacağız

Cumhurbaşkanı adaylarından ilk olarak Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu oyunu kullandı. İhsanoğlu, "Sabahleyin aldığımız haberlerde, bazı sandık kurullarında, sandık görevlilerinin alı koymadıklarını ve bazı vatandaşlarımızın seçmenlerin pusulayı mühürledikten sonra fotoğraflarını çektiklerini, arkadaşlarımız kaydetmiş. Biz bunlar için suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Ekmeleddin İhsanoğlu, eşi Füsun İhsanoğlu ile birlikte İstanbul'daki Yeniköy İlköğretim Okulu'na gelerek oyunu kullandı.

İhsanoğlu gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Benim size sorum var. Siz oylarınızı kullandınız mı? Ben her şeyden önce oyunuzu kullanmanızı istiyorum. Bu mukaddes bir görevdir. Bunu hep beraber yapmamız lazım. Sevgili kardeşlerim Türkiye seçim kampanyasını dün akşam bitirdi. Bugün sessiz yığınlar sandıkların başına gidiyor hür iradesiyle tercihini basıyor ve bu akşam inşallah cumhurbaşkanının kim olduğunu öğrenecek.

'Suç duyurusunda bulunacağız'

Biz burada seçimle siyasetle ilgili bir şey söylemeyeceğiz. Kampanya adaletsiz eşitsiz şartlarda yürütüldü. Ama biz milletimizin sağ duyusundan eminiz. Bizim temennimiz seçimin suhuletle dürüstlük içerisinde yürütülmesinde. Ancak sabahleyin aldığımız haberlerde, bazı sandık kurullarında, sandık görevlilerinin alı koymadıklarını ve bazı vatandaşlarımızın seçmenlerin pusulayı mühürledikten sonra fotoğraflarını çektiklerini, arkadaşlarımız kaydetmiş. Biz bunlar için suç duyurusunda bulunacağız.

Oy verme sırasında insanların telefonlarının alı konması müsaade edilmiyor, çünkü burada geçen dönemde görülen bir takım uygunsuz hareketlerin yapıldığını, belirli bir adaya gidip bunun karşılığında menfaatler temin edildiğini biz biliyoruz. Temennimiz temiz bir şekilde milli iradeye gölge düşürülmeden yapılmasıdır. Bütün dünyanın gözü bizde. AGİT'in ABD'nin gözü bizde. Kongre üyeleri mektup yazdılar Obama'ya. Burada suç işlendiği takdirde biz suç duyurusunda bulunacağız.

Biz Türkiye'de ilk defa bir cumhurbaşkanı seçimi halkın oylarıyla yapılıyor. Bunu dürüst şekilde bütün dünyaya karşı açık biçimde yapılmasını istiyoruz."