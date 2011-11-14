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Dünya

İhsanoğlu, şiddetin durmasını istedi CİDDE (A.A)

14 Kasım 2011 17:47

-İhsanoğlu, şiddetin durmasını istedi CİDDE (A.A) - 14.11.2011 - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Suriye yönetimine, sivillere yönelik şiddet eylemlerini derhal durdurması yönünde çağrıda bulundu ve yabancı büyükelçiliklere  düzenlenen saldırıları da kınadı. İİT'den yapılan açıklamaya göre ülkede sivillerin kayıplarından duyulan endişe dile getirilirken, barışçıl yolların benimsenmesi ve söz verilen reform hareketlerinin uygulanması çağrısı yinelendi.  Genel Sekreter İhsanoğlu, Arap Ligi'nin Suriye'deki krizi çözmek için gösterdiği çabayı da olumlu karşıladıklarını bildirirken, desteklerini de sürdüreceklerini ifade etti.  Öte yandan İhsanoğlu Suriye'de Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ve diğer yabancı büyükelçiliklere yönelik saldırıları da kınadı. Genel Sekreter İhsanoğlu, Suriye yönetimini yabancı diplomatik misyon görevlililerini korumaya çağırdı.

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