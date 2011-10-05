-İhsanoğlu: ''Saldırı alçakça'' CİDDE (A.A) - 05.10.2011 - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen saldırıyı kınadı. Prof. İhsanoğlu, "alçakça" diye nitelendirdiği saldırının İslam'ın tabiatına ve öğretilerine aykırı olduğunu bildirerek, suçluların derhal belirlenerek adalet önüne getirilmesi çağrısında bulundu. İhsanoğlu, saldırının devam eden barış sürecini baltalamayacağını umduğunu da belirtti. İİT Genel Sekreteri İhsanoğlu ayrıca saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa diledi. Mogadişu'da dün düzenlenen bombalı saldırıda 70 kişi hayatını kaybetmiş, 40'dan fazla kişi yaralanmıştı.