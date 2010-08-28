- İHSANOĞLU PAKİSTAN'A GİDİYOR CİDDE (A.A) - 28.08.2010 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu giderek daha büyük bir afet bölgesi haline dönüşen Pakistan'da, yardımların koordinasyonunu sağlamak için düzenlenecek toplantıya katılacak. Genel Sekreter İhsanoğlu, yarın gideceği Pakistan'da, İKT üyesi ülkelerin insani yardım kuruluşlarından afet bölgelerine gönderilen yardımların koordinasyonunu sağlamak için düzenlenen geniş katılımlı toplantının açılışını Pakistan Başbakanı Rıza Gilani ile birlikte yapacak. İslamabad'da Serena otelde yarın düzenlenecek olan toplantının ana gündemini doğru yardımın, zamanında ve doğru bölgelere nasıl ulaştırılacağı konusu oluşturuyor. Pakistan'daki afetin ardından lojistik ve koordinasyon sıkıntısı çekildiği, daha önce Cidde'de İKT genel merkezinde yapılan acil toplantıda dile getirilmişti. Genel Sekreterlik, İKT üyesi ülkelerin hükümetleri, yardım kuruluşları ve yardımseverler arasında koordinasyonu sağlamak için özel bir mekanizma önerecek. Toplantıya Pakistan Afet Yönetimi ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yanı sıra, yaklaşık 30 İKT üyesi ülkenin insani yardım kuruluşu da katılacak. Genel Sekreter Ekmeleddin İhsanoğlu toplantının ardından selden etkilenen bölgelere giderek devam eden yardım faaliyetlerini yerinde inceleyecek. İhsanoğlu, Pakistan Devlet Başkanı Atıf Ali Zerdari başta olmak üzere üst düzeyli yetkililerle ikili görüşmelerde de bulunacak.