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Dünya

İHSANOĞLU İSRAİL'İ ŞİDDETLE KINADI CİDDE (A.A)

20 Temmuz 2011 20:20

-İHSANOĞLU İSRAİL'İ ŞİDDETLE KINADI CİDDE (A.A) - 20.07.2011 - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, İsrail'in Gazze filosuna katılan Fransız bandıralı Onur-El Karame gemisinin kontrolünü eline geçirmesini şiddetle kınadı. Kuşatma altında bulunan Filistin halkı ile dayanışma içinde bulunan Onur-El Karame gemisinin Gazze halkına yardım götürmek amaçlı yola çıktığına vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in uluslararası kuralları ve normları bir kez daha çiğnediği bildirildi. İsrail işgalinin devam ettiği ve uluslararası insani yardımların ve konvoyların kuşatma altındaki Gazze'ye ulaşmadığının belirtildiği açıklamada, İsrail'in Gazze'deki askeri saldırganlığının derecesini de yükseltiği dünya kamuoyunun dikkatine getirildi. Saldırıların durdurulması için çağrıda bulunan İhsanoğlu, İsrail'in adaletsiz ve yasa dışı kuşatmasına karşı uluslararası dayanışmanın sürdürülmesinin gerekliliğini ifade etti.

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