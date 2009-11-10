

İhsanoğlu: İKÖ içi ticaret önemli bir artış sağladı



İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, ticaretin kolaylaştırılmasına ve ticaretin finanse edilmesine yönelik bir dizi tedbirle birlikte İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) içi ticaretin önemli bir artış sağladığını söyledi.



İhsanoğlu, şu anda devam etmekte olan faaliyetlerin, İKT topluluğu içerisinde bir içe bakışı ve sorunların çözümüne, küresel krize verilecek olan yanıtları kendi içlerinde aramaya yönelttiğini, bir içe dönüşü sağladığını belirti.



Karzai: Ortaklık kurmak durumundayız



Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, dünyanın geri kalanı ile çok iyi bir etkileşim içine girmeleri gerektiğini ifade ederek, "Önümüzde gerçekten parlak bir gelecek var. İslam dünyasının gerekli kaynaklara sahip olduğunu görüyoruz. Gerçekten gelişmiş bir medeniyetiz. Biz 550 milyon işçimizle birlikte önemli bir işgücü piyasasına sahibiz ve 1.4 milyar insanız. Stratejik olarak gerçekten çok muazzam maden ve fosil yakıt kaynaklarımız, enerji kaynaklarımız var" dedi.

Ahmet: Korsanlarla mücadelede işbirliği bekliyoruz



Somali Cumhurbaşkanı Sharif Sheikh Ahmet, İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ve İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelere çağrıda bulunarak, "Pasifik Okyanusu ve Aden Körfezi'ndeki tehditlere karşı birlikte mücadele edelim. Somali'de korsanlarla mücadele ve anarşiyi ortadan kaldırmak için işbirliğini bekliyoruz" dedi.



El Sabah: "Sistemlerimizin farklı olması başarıya ulaşmamıza engel değil"



Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed Cabir El Sabah, ekonomik alanda, özellikle İSEDAK'ın aldığı kararların ülkelerinde aktif bir şekilde uygulanarak, ekonomik entegrasyonun daha kolay bir şekilde sağlanabileceğini ve ortak bir pazar çalışması çerçevesinde bu projelerin hayata geçirilerek, ekonomilerin en kısa sürede canlandırılabileceğini düşündüklerini belirtti.



İSEDAK'ın üye ülkeler arasındaki işbirliği açısından başarılı bir organizasyon olduğunu, çok sayıda projeyi hayata geçirip, başarıyla uyguladığını anlatan El Sabah, üye ülkeler arasındaki ticaretin gelişimi açısından başarılı projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.



El Sabah, "Bu çerçevede Mekke toplantısında kabul etmiş olduğumuz 10 yıllık program da yürürlüğe girmiştir. Sistemlerimizin birbirinden farklı olması, özellikle finans ve ekonomik sistemlerimizin birbirinden farklı olması, bu konuda başarıya ulaşmamıza engel değildir" diye konuştu.



Sierra Leone Devlet Başkanı Ernest Bai Koroma, uluslurarası camiayı Sierra Leone'ya yatırım yapmaya davet ederek, "Yaptığınız bu yatırımların geri dönüşünü alacağınızı söylüyorum" dedi.



Gine Bissau Cumhurbaşkanı Malam Bacai Sanha, zirve sayesinde İKT'ye üye ülkelerin çok daha güçlü işbirliği yapabileceklerini belirterek, bu sayede uluslararası alanda tek bir varlık olarak hareket edilebileceğini söyledi.



Heyet başkanları aile fotoğrafı çektirdi



Bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, zirveye katılan heyet başkanları aile fotoğrafı çektirdi.



Boğaz manzarası önünde gerçekleştirilen fotoğraf çekimine Cumhurbaşkanı Gül, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed Cabir El Sabah ile birlikte geldi.



Fotoğrafın çekileceği platforma en son gelen İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, platformun ortasında yan yana bulunan Cumhurbaşkanı Gül ile Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın arasına yerleşti. Ahmedinecad, daha sonra Gül ve Esad'la aynı anda tokalaşarak basın mensuplarına görüntü verdi.