İhsanoğlu: Herkes bana 'Ekmel' der

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için "çatı adayı" olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilettiği Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, bir nikaha katılmak üzere evinden çıktı. İhsanoğlu, soru sormak isteyen gazetecilere, "İstiyorsanız beraber gidelim" dedi

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Apartman görevlisinin nikahına katıldı

Bunun üzerine gazeteciler İhsanoğlu’nu takip etti. Sarıyer Belediyesi Evlendirme Salonu’na gelen İhsanoğlu, apartman görevlisi İrfan Kara ile Hanife Coşkun’un nikahı için bir süre bekledi. İhsanoğlu, bu sırada kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin isteklerini kırmadı. İhsanoğlu, fotoğraf çektiren küçük bir kızı da sarılarak öptü. Çiftin nikah şahitliğini de yapan İhsanoğlu, evlilik cüzdanını geline verdi.

İhsanoğlu daha sonra gazetecilerin ısrarları üzerine soruları yanıtladı.

"Ofis hazırlığı devam ediyor"

Çalışmaları hakkında bilgi veren İhsanoğlu, "Şimdi bir hazırlık var. Ofis kuruluyor. İstanbul’da, Ankara'da birer ofis kuruluyor. Bir ekip hazırlanıyor. Basınla, halkla ilişkiler, değişik faaliyetler için görevli arkadaşlar toparlıyoruz. Hafta sonunda bir kısmını toparlayacağız. Hafta başından itibaren ofisimiz olacak ve sizleri orada bekleyeceğiz. Basın danışmanımız olacak. Meslektaşlarınızı tespit edeceğiz. Çok müracaat var. Sizi de çok yormayacak, sokaklarda bekletmeyecek çalışma üslubu belirleyeceğiz" diye konuştu.

"Polemiğe girmiyorum"

İhsanoğlu, Başbakan Erdoğan’ın "temelsiz çatı" ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "Ben polemiğe girmiyorum. Sayın Başbakan’ın çok güzel sözü var: ’Her şey sandıklarda belli olacaktır, halk oyunu verecektir.’ Çok saygın bir yaklaşımdır. Bu sürecin bu şekilde başlamış olması, bu şekilde devam etmesi lazım. Bunu saygıyla karşılıyorum. Ben polemik yapmam ve beyanat vermeyeceğim. Bugün açıklama yaptım. O açıklama ile bu resmi ortaya koyduğunuzda, size bol bol haber" şeklinde yanıt verdi.

"Herkes bana Ekmel der"

İhsanoğlu, isminin anlamının sorulması üzerine, "Adım 14. yüzyılda iki Türk büyük bilimadamının adıdır. Bayburtlu Ekmeleddin bir İslam alimi. Biri de Mevlana zamanında yaşamış ünlü bir hekimdir. Anadolu’da o dönemde 13-14. yy’da çok kullanılan Nurettin gibi, Şehabettin gibi, Necmettin gibi, ama yadırganacak bir şey yok. Herkes bana Ekmel der" yanıtını verdi.