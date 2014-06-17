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İhsanoğlu Gezi Parkı sorusuna ne yanıt vermişti?

CHP ve MHP'nin ortak basın toplantısı ile açıklanan isim Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Gezi Parkı eylemleriyle ilgili açıklamaları nasıldı?

17 Haziran 2014 16:27

CHP ve MHP ‘çatı aday’ olarak Ekmeleddin İhsanoğlu’nu belirlediklerini açıkladı. İhsanoğlu, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin, “Şahsen ağaçların kesilmesine karşıyım ama tarihi binaların yeniden inşa edilmesine taraftarım. Biz zaten İstanbul ’da çok şeyi yıktık. O bakımdan Gezi olaylarının başlangıç noktasını anlayışla karşılıyorum fakat sonra aldığı şekil beni rahatsız etti” ifadelerini kullanıştı.

26 Kasım 2013'te Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç’e konuşan Ekmeleddin İhsanoğlu, Güvenç’in Gezi Parkı Direnişi ile ilgili sorusunu şöyle yanıtlamıştı: 

Gezi protestolarını izlediniz mi? Bu protestoları İslam dünyasında nereye koyuyorsunuz? 

Bu mesele çevre hassasiyetiyle doğdu. Ve doğduğu nokta haklıdır. İnsanların çevre konusunda, şehrin düzenlenmesi konusunda bir fikir beyan etme hakkı vardır. Şahsen ağaçların kesilmesine karşıyım ama tarihi binaların yeniden inşa edilmesine taraftarım. Biz zaten İstanbul ’da çok şeyi yıktık. O bakımdan Gezi olaylarının başlangıç noktasını anlayışla karşılıyorum fakat sonra aldığı şekil beni rahatsız etti. Orada gelip arabaları yakmak, dükkânları yağmalamak ateşe vermek; bunlar kabul edilecek şey değil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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