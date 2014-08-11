İhsanoğlu: Galip sayılır bu yolda mağlup

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 12. Cumhurbaşkanı seçildiği seçimde yüzde 38,5 oranında oy alan çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu, “39-40 civarında oy aldığımız ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu çok önemli bir rakamdır çünkü 1 ay önce kampanyaya başladığımızda, “İhsanoğlu tanınmıyor, siyaseti bilmiyor” diyenlere ithaf olunur. Galip sayılır bu yolda mağlup” dedi.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, basın toplantısı düzenledi.

İhsanoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Bu kampanya boyunca bizi takip ettiniz, büyük sıkıntılara, zahmetlere katlandınız.

Seçim sonuçları gayrı resmi olarak açıklandı.

39-40 civarında oy aldığımız ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu çok önemli bir rakamdır çünkü 1 ay önce kampanyaya başladığımızda, “İhsanoğlu tanınmıyor, siyaseti bilmiyor” diyenlere ithaf olunur. Galip sayılır bu yolda mağlup.

Siyasi partilere ve gönüllüler ordusuna sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

Bu seçime katılan diğer 2 adaya sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasimiz için bu hayırlı bir netice olsun.

Sandığa gidip oy veren vatandaşlarımıza sonsuz şükranımı iletmek istiyorum.

Hepinize tekrar teşekkür ediyorum.