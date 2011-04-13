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Dünya

İHSANOĞLU: BURKA'NIN İSLAM HUKUKUYLA İLGİSİ YOK WASHINGTON (A.A)

13 Nisan 2011 03:28

-İHSANOĞLU: BURKA'NIN İSLAM HUKUKUYLA İLGİSİ YOK WASHINGTON (A.A) - 12.04.2011 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, kadının yüzünü kapatmaya yönelik burka ve benzeri kıyafetlerin İslam hukuku ve geleneğiyle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, "Batı ülkelerinde burka giyenlerin sayısı çok az, bu nedenle bu konuda yasaklayıcı bir yasa çıkarılıp, konunun büyük bir mesele haline getirilmesini anlayamıyorum. Avrupa, özgürlükler kıtasından, özgürlükleri yasaklama kıtasına dönüşüyor" dedi. ABD-İslam Dünyası Forumu sırasında düzenlenen basın toplantısında, Obama ile görüşmesine dair bilgiler veren İhsanoğlu, görüşmede Obama'nın, ABD'nin dünya genelindeki Müslümanların kaygılarına hassasiyet gösterdiğini ve bu hassasiyetini karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde devam ettireceğini söylediğini bildirdi. İhsanoğlu, Fransa'daki peçe yasağına ilişkin bir soru üzerine, kadının yüzünü kapatmaya yönelik burka ve benzeri kıyafetlerin İslam hukuku ve geleneğiyle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, "İslam dininde, kadının yüzünü kapatması gerektiğine dair bir emir yoktur" dedi. Özellikle Batı ülkelerinde burka giyenlerin sayısının çok az olduğuna dikkati çeken İhsanoğlu, bu nedenle bu konuda yasaklayıcı bir yasa çıkarılıp, konunun büyük bir mesele haline getirilmesini anlamadığını söyledi. İhsanoğlu, "Avrupa, özgürlükler kıtasından, özgürlükleri yasaklama kıtasına dönüşüyor" eleştirisinde bulundu. Ortadoğu ülkelerindeki halk hareketleriyle ilgili bir soru üzerine de İhsanoğlu, bu ülkelerdeki değişimlerin içeriden gelmesi, bu ülkelere dışarıdan üretilen çözümlerin empoze edilmemesi gerektiğini belirtti. Radikal değişimler isteyen bu halkların, yıllardır içinde durdukları "tünelden ilk kez çıkmak" istediklerini kaydeden İhsanoğlu, "Tüm dünya bu insanlara yardım etmeli, ama yardımlar, içeriden yapılacak dönüşümleri kolaylaştırma yönünde olmalı, dışardan empoze olmamalı" dedi.

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