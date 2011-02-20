-İHSANOĞLU, ABD'NİN VETO ETMESİNİ KINADI CİDDE (A.A) - 20.02.2011 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, ABD'nin Filistin topraklarında Yahudi yerleşimlerini kınayan BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etmesini kınadı. İKT'den yapılan açıklamaya göre, BM Güvenlik Konseyinin, daimi üye ABD'nin veto etmesi nedeniyle, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te devam eden Yahudi yerleşimlerini kınayan ve derhal durdurulmasını isteyen karar tasarısını kabul edememesi üzerine, Genel Sekreter ABD’nin aldığı bu tutumu kınadı. Genel Sekreter, bu tutumun bölgedeki meseleleri daha da karmaşık hale getireceğini, İsrail'i, yerleşim faaliyetleri nedeniyle duran barış sürecindeki yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınmak için teşvik edeceğini ve uluslararası çabaların güvenilirliğine yıkıcı bir darbe vuracağını söyledi. Genel Sekreter İhsanoğlu, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı olarak yapılan İsrail yerleşimlerinin durdurulması ve uluslararası alanda kınanmasının gerekliliğini vurguladı.