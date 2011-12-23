-İhsanoğlu: "Bu saçmalığı reddediyoruz'' İSTANBUL (A.A) - 23.12.2011 - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Fransa Parlamentosu'nda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa tasarısının kabul edilmesiyle ilgili olarak, ''Biz teşkilat olarak bu saçmalığı reddediyoruz'' dedi. İhsanoğlu, İİT ile İİT Parlamento Birliğinin katkılarıyla düzenlenen ''Müslüman Toplumlarda Değişim ve Kadının Rolü'' konulu konferansın gala yemeğinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekten fikir ve ifade hürriyeti şampiyonluğunu yapan bir ülkenin bir tarihi iddiadan ibaret olan bir hususu tartışma yapmama gibi bir yasamayla ne kadar parodoksal bir çelişki içerisinde olduğunu bütün camiaya ispatladığını belirtti. Ekmeleddin İhsanoğlu, şunları kaydetti: ''Fransız Cumhuriyetinin temelinde 3 tane prensip var. Hürriyet, eşitlik, adalet... Yani bence bu 3 temelden, en azından ikisini zedeliyor. Biz teşkilat olarak bu saçmalığı reddediyoruz. Fikir hürriyeti, ifade hürriyeti adına başkalarına hakareti reva görenler, peygamberimize, mukaddes değerlerimize küfredenleri tenkit ettiğimiz zaman 'Efendim bu fikir hürriyetidir, ifade hürriyetidir', bizim en mukaddes sembollerimize, gayri medeni karakatürler çizenlere 'Aman fikir hürriyeti vardır, biz bunlara birşey yapamıyoruz' diyenler, bugün gelip böyle bir saçmalığı tarihi bir iddia karşısında bir yasa koyuyorlar ve cezalandırıyorlar. Bu tartışmasız kabul edilmez bir çelişkidir.''