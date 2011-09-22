İhsan'ın cesedinden organ yerine peçete çıktı

T24 - Ailesinin, Hollanda'da işkence sonucu öldürüldüğü iddiasında bulunduğu 22 yaşındaki İhsan Gürz'ün Trabzon'da yapılan otopsisinde, iç organların yerinde peçete çıktığı ileri sürüldü.



Temmuz ayı başında gözaltına alınan İhsan Gürz, polis merkezinde hayatını kaybetmişti. Baba Gürz (sağda-arşiv), iki bakana bugün şikayette bulundu.



Geçtiğimiz Temmuz ayında, 22 yaşındaki İhsan Gürz, Hollanda'nın Beverwijk kentindeki polis karakolunda hayatını kaybetmişti.



Ailenin iddiası, oğullarının işkence nedeniyle öldüğü şeklindeydi ve Erzincan'daki acılı baba bugün iki bakana şikayette bulundu.



Babanın bir iddiası dikkat çekiciydi: Hollanda'da yapılan otopsinin ardından, iç organların yerine kağıt peçete yerleştirilmiş.



İhsan Gürz'ün babası Cengiz Gürz, Erzincan'daki Adalet Sarayı'nın temelini atan Adalaet Bakanı Sadullah Ergin ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'la görüştü.



İki bakanla, yemek yemek için gittikleri lokantada konuşan Gürz, konunun Hollanda adaleti tarafından hala aydınlatılmadığını belirterek, söz konusu polislerin de görevde olduğunu söyledi.





ORGANLARIN YERİNE PEÇETE



Erzincan'da defnedildikten sonra ek otopsi istekleri nedeniyle oğlunun cenazesinin Trabzon'a gönderildiğini anlatan Gürz, ''Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndan bana 'beyin dahil iç organının yerinde olmaması sebebiyle İhsan Gürz'ün cesedinden herhangi bir delile ulaşılamadığı'na ilişkin resmi yazı gönderildi'' diye konuştu.



Hollanda'da yapılan otopsinin ardından, iç organların yerine kağıt peçete yerleştirildiğini dile getiren baba Gürz, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dan konuyla ilgili destek istedi.



Adalet Bakanı Ergin, konunun Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere iki boyutta araştırılması gerektiğini söyledi.





