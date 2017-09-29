İhsan Kalkavan için FETÖ yöneticiliğinden fezleke

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında işadamı İhsan Kalkavan hakkında fezleke hazırladı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010\'da Bodrum\'da meydana gelen ve kamuoyuna \'Manken Aslı Baş cinayeti\' olarak yansıyan, davası Muğla 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde süren olayla ilgili, işadamı İhsan Kalkavan hakkında fezleke hazırlandı. 2012\'de İstanbul\'dan gelen Kalkavan\'ın, FETÖ/PDY\'nin Bodrum imamı Zeki Yağmur ile irtibat kurup, Bayer\'in o dönem tutuklu olan oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer\'in tahliyesine yardımcı olduğu öne sürüldü.

İhsan Kalkavan hakkında FETÖ yöneticiliğinden kamu davası açılmak üzere fezleke hazırlanıp, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderildiği belirtildi. Fezlekede, FETÖ üyeliğinden kamu davası açılması talep edilen firari şüpheli Zeki Yağmur hakkında, darbe girişiminin ardından kapatılan Bodrum Merter Okulları\'ndaki yöneticiliği nedeniyle kamu davası açıldığına da yer verildiği öğrenildi.

Öte yandan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu\'nun talebi üzerine hakkında yakalama emri çıkartıldığı öğrenilen İhsan Kalkavan\'ın 2014 yılında yurtdışına çıktığı ve dönüş yapmadığı biliniyor.