"İhsan Kalkavan, Aziz Yıldırım'ın laflarını Fethullah Gülen'e taşıdı"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatı Faik Işık, "Aziz Yıldırım, Fethullah Gülen hakkında İhsan Kalkavan'a Azerbaycan'dan gelirken özel uçakta bir şeyler söylüyor. Aziz Bey esprili bir adamdır, birini eleştirirken batan cümlelerle de bunu söyler. O cümleler belki biraz kanatır da. Bazıları o cümlelere tepki gösterebilir. Bu cümleler bir yere yetiştiriliyor. 'Ne oluyor ulan' diyor mesela. Dalga geçiyor. 'Havlular, himmetler, bu kadar iş adamının sanki Hacca, umreye gidermiş gibi oralara gitmesi, böyle hoşgörüyle kabul edilecek iş değil. Bunlar ne iş' diyor. Çok ağır şekilde eleştiriyor. Aziz Yıldırım ağır konuşur, içinde küfür olmasa da adamı hoplatır vallahi" dedi.

"Tek sorun tabii ki bu değil. Bu arada bir futbol takımı denemeleri de oluyor" ifadesini kullanan Işık, "Galatasaray Kulübü'nden bazı futbolcu ve yöneticilerin doğrudan bağlantıları ve Hakan Şükür... 'İşte bizim partimize geldi milletvekili yaptık...'" diye konuştu.

"Gülen, Aziz Yıldırım'a taktı"

Bir dönem Fethullah Gülen'in en yakınları arasında yer alan gazeteci Hüseyin Gülerce, geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te katıldığı programda, 3 Temmuz 2011'deki Şike Operasyonu'nu yaptıran kişinin Gülen olduğunu açıklamıştı. Gülerce, "Spor dünyasından bir isim Fethullah Gülen'e Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki sözlerini yetiştirmiş. Yıldırım bir gün uçakta bu şahsa 'Senin Fethullah Gülen'in yanında ne işin var' şeklinde sözler etmiş. Bu şahıs Gülen'e bu sözleri aktarınca Fethullah Gülen de Aziz Yıldırım'a taktı. Neden Aziz Yıldırım'a taktı? Türkiye'nin en çok taraftarı olan kulübün başkanı bu zihniyetteyse kendisine zarar verebilir düşüncesiyle. Şike davası Aziz Yıldırım'ı tasfiye etmek içindi" ifadesini kullanmıştı.

"Aziz Yıldırım'ın laflarını taşıyan İhsan Kalkavan"

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Şike Davası'ndaki avukatlarından Faik Işık, Hüseyin Gülerce'nin sözünü ettiği kişinin İhsan Kalkavan olduğunu belirtti. Işık, şöyle konuştu:

"Aziz Yıldırım, Fethullah Gülen hakkında İhsan Kalkavan'a Azerbaycan'dan gelirken özel uçakta bir şeyler söylüyor. Aziz Bey esprili bir adamdır, birini eleştirirken batan cümlelerle de bunu söyler. O cümleler belki biraz kanatır da... Bazıları o cümlelere tepki gösterebilir. Bu cümleler bir yere yetiştiriliyor. 'Ne oluyor ulan' diyor mesela... Dalga geçiyor. 'Havlular, himmetler, bu kadar iş adamının sanki Hacca, umreye gidermiş gibi oralara gitmesi, böyle hoşgörüyle kabul edilecek iş değil. Bunlar ne iş' diyor. Çok ağır şekilde eleştiriyor. Aziz Yıldırım ağır konuşur, içinde küfür olmasa da adamı hoplatır vallahi. Tek sorun tabii ki bu değil. Bu arada bir futbol takımı denemeleri de oluyor. Galatasaray Kulübü'nden bazı futbolcu ve yöneticilerin doğrudan bağlantıları ve Hakan Şükür... 'İşte bizim partimize geldi milletvekili yaptık..."