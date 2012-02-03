İhsan Eliaçık'tan Erdoğan'a: Senin görevin inançlı nesil yetiştirmek değil

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İşte 'dindar nesil yetiştirme'nin formülü

Habertürk'te Balçiçek Pamir'in sunduğu "Söz Sende" adlı programa konuk olan İhsan Eliaçık Başbakan Erdoğan'a "senin görevin inançlı nesil yetiştirmek değil. Özgürlüklerin önünü açmak. Nesli yetiştirecek olan ailelerdir" dedi. İhsan Eliaçık Erdoğan'ın bu sözünü totaliter buluyorum dedi.Eliaçık İktidarın görevi insanları dönüştürmek değildir. Devletin ve iktidarın böyle bir görevi yoktur. Siz halkın önünü açmakla mükellefsiniz. Halk kendi çocuklarını istediği gibi yetiştirir. Dindar gençlik yetiştireceğiz demekle Atatürkçü gençlik yetiştireceğiz demekten hiç bir farkı yoktur. Bu tür gençleri ilgili sivil toplum kuruluşları yetiştirir. Bu sizin işiniz değildir. Bu toplumda müslüman var. Hristiyan var. Dindar demek inancını ve hayatını ona göre yaşayan kişi demektir.Ben bugüne kadar ceketiple gelip ceketiyle giden politikacı görmedim. Olursa onun kitabını yazacağım. Bir tek Hz. Muhammed ceketiyle gelip ceketiyle gitmiştir. Bütün polikitacı ve devlet adamların onun yaşantısını örnek alması gerekir.Şöför değişti ama araç aynı öyne gitiyor. Bizim 28 Şubatta yaşadıkarımızı şu anda Ulusalcılar ve BDP'liler yaşıyor. Hükümete söylüyorum. Gidişatınız gidişat değil. Tepetaklak gideceksiniz. Bu muhalefet de gitmeli. Çünkü bu muhalefet hükümete güç veriyor. dedi.