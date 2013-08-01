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İhsan Eliaçık'a mal varlığı soruşturması

İslamcı yazar İhsan Eliaçık, hakkında mal varlığı soruşturması yürütüldüğünü Twitter hesabından yazdığı 'Bir kedim bile yok!' sözüyle duyurdu

01 Ağustos 2013 22:20

İslamcı antikapitalist yazar İhsan Eliaçık hakkında polisin mal varlığı soruşturması yaptığı ortaya çıktı.
Eliaçık, polislerin evine mal varlığı soruşturması ilgili kağıt getirdiğini Twitter hesabından yazdığı "'Mal varlığı' araştırması yaptırıyor muktedir. Polisler gelmiş neyin var neyin yok diye soruyor,çok şaşırdılar ama, bir kedim bile yok!" sözleriyle duyurdu.

İhsan Eliaçık, soruşturmanın şahsa yönelik bir hakaret davasıyla ilgili olduğunu, ancak polislerin kendisine davanın kim tarafından açıldığının belirtmediğini ifade etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı eylemleri sırasında "Erdoğan’ın yasa dışı sokak eylemleri ile yıkılacağını ve bu yıkılışın muhteşem olacağını dile getirerek açık bir şekilde halkı isyana teşvik ettiği” gerekçesiyle İhsan Eliaçık'a 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Eliaçık'ın mal varlığı soruşturmasıyla ilgili tweeti şu şekilde:

"Mal varlığı" araştırması yaptırıyor muktedir.Polisler gelmiş neyin var neyin yok diye soruyor,çok şaşırdılar ama, bir kedim bile yok!

— R. İhsan Eliaçık (@ihsaneliacik) August 1, 2013
 

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