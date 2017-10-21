İhsan Eliaçık'a Kayseri Kitap Fuarı'nda saldırı!

İlahiyatçı, Anti-Kapitalist Müslüman yazar İhsan Eliaçık Kayseri Kitap Fuarı'nda saldırıya uğradı. Sözlü hakarete de uğrayan Eliaçık'a polis, fuara girmesine izin vermedi. Saldırgan grubun kendisine "Dinsiz ateist, Kayseri'yi terk et" diye bağırdığını belirten Eliaçık polisin müdahalede yetersiz kaldığını söyledi. Tekin Yayınevi, Eliaçık'a yapılan saldırıyı kınayarak diğer yayınevlerinin olayı protesto etmesini istedi. Ayrıntı Yayınları fuarı terk edeceğini duyurdu.

İhsan Eliaçık: Polis saldırganlara müdahale etmedi

Birgün gazetesine konuşan Eliaçık, sözlü sataşmayla başlayan saldırıda kendisine "Dinsiz ateist, Kayseri'yi terk et" diye bağırıldığını aktardı. Eliaçık'a göre saldırganlar yuhlamak ve slogan atmakla da yetinmedi; fiziksel saldırıda da bulundu. Eliaçık, fiziksel saldırıda yara almadığını belirtti.

Polisin saldırganlara müdahale etmediğini aktaran Eliaçık, kendisini korumaya çalışan okurların darp edildiğini aktardı. Saldırının organize olarak gerçekleştirildiğini belirten Eliaçık, belediye tarafından hedef gösterildiğini iddia etti.

Yayınevlerinden tepki

İhsan Eliaçık’ın yayıncısı Tekin Yayınevi olaya tepki gösterdi. Yayınevinden yapılan ilk açıklamada “Toplanıyoruz, tüm yayıncılara çağrımızdır” denilerek fuarın protesto edilmesi istendi.

Ayrıntı Yayınları, Metis, İletişim Yayınları, Doğu Kitabevi, Gün Işığı, On8kitap da yapılan saldırıyı kınadı ve Tekin Yayınevi'nin çağrısına uyarak fuarı terk edeceklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada “Kitaba, düşünceye ve ifadeye saldırıyı reddediyor, duyarlı yayınevlerinin de bu duruma tepkisiz kalmayacağını umuyoruz” denildi.

Türkiye Yayıncılar Birliği: Fuardan çekilin

Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) açıklama yaparak üyelerine fuardan çekilme çağrısı yaptı. Açıklama şöyle:

“Üyemiz Tekin Yayınevi’nin fuarda konuk etmek istediği yazara Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulandığı anlaşılan bu sansür, Eliaçık’ın provokatör olarak isimlendirilerek bir grup insanın harekete geçirilmesi, saldırıya ortam oluşturulması, bir yazarın okurlarıyla buluşmasının bu şekilde engellenmesinin yanı sıra göz göre göre saldırıya maruz bırakılması kabul edilemez bir durumdur. Duruma tepki gösteren Tekin Yayınevi ile birlikte Ayrıntı, İletişim, Metis, Tekin, Doğu, Günışığı, On8 gibi birçok yayınevleri de stantlarını toplayarak fuarı terk etmektedir. Ülkemiz adına bu acı verici tabloya sebep olan belediye ve fuar organizasyon yetkililerini kınıyor, hukuk devletine yakışır şekilde ceza almalarını talep ediyoruz.”