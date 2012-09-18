İhsan Eliaçık: Bu eğitimle zeki olan imam hatipliler de ateist olurlar...

Antikapitalist-Müslüman ve yazar İhsan Eliaçık, devletin din öğretmeyi birakması gerektiğini savunarak, "Ülkenin parlak beyinleri bu müfredatlarla dinden soğuyacaklar... Zeki olan imam hatipliler de ateist olurlar..." dedi. İhsan Eliaçık, mağduriyetle şehitliğin birbirinden ayrılması gerektiğini de ifade etti

Habertürk'te Balçiçek İlter’in sunduğu “Söz Sende” programına katılan yazar İhsan Eliaçık'ın açıklamaları şöyle:

'Şehitlik dini bir kavramdır'

İhsan Eliaçık, “Kendisine şehitlik nasip olmuş birisine mağdur denilebilir. Bu mağduriyettir. Belki yanlış politikalar nedeniyle belki askerin hatası nedeniyle ölümler olmuştur. Şehitlik dini bir kavramdır. Dikkatli olunmalı. Dini kavram kullandığımız zaman şehit ve kadermiş gibi davranılıyor. Bunlar uygulanan yanlış politikalar nedeniyle olabilir. Bu tür kavramların kullanılmaması gerekiyor” dedi.

‘Türklerin endişesi, Kürtlerin onuru’

Son zamanlarda sıkca yaşanan saldırıları değerlendiren Eliaçık, Türklerin endişesinin giderilmesi gerektiğini ve Kürtlerin onurunun iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Eliaçık "Ölümlerle övünülüyor. Bunun karşılıklı kışkırtıldığını düşünüyorum. Bu ölümdür ve hiçbir zaman çözüm olmaz. Taraflar çatışıyor, ancak ölen insanların yakınları yeterince sesini çıkarmıyor. Sessiz çoğunluğun ses yükseltmesi gerekiyor. Bir halk acılarını paylaşamıyorsa, ölenler rahmetle anılmıyorsa, bir mahallede bir cenaze PKK'lı diye mezardan çıkartılmak isteniyorsa o halk zihnen bölünmüş demektir" ifadelerini kullandı.

Eliaçık bunun dinde yeri olmadığının altını çizarek, " Kur'an 'bölünmeyin,parçalanmayın' der. Hem ülkeyi bölmek istiyorlar diyorsunuz hem de bu mezarı buradan alın götürün. Mezarları paylaşamazsanız ülkeyi nasıl paylaşacaksınız? Adam da derki ben ölülerimin rahat yatacağı bir ülke istiyorum" diye konuştu.

‘Çadır tiyatorsundan bozma filme tepki abartılı’

İslam dünyasına hakaret içeren film Eliaçık, "Tiyatrodan bozma bir çadırın içinde çekilmiş aşalayıcı Peygamberimizin hayatını sübyancı gösteriyor. Bu film müslümanları rencide eder. Ancak filme gösterilen tepkileri çok abartılı buluyorum. " diye belirtti.

Filmin, ABD'nin Müslümanlar üzerine bir oyunu olma olasılığı üzerine Eliaçık, "Çadır tiyatrosundan bozma yapılan bir film için böylesi tepkiyi doğru bulmuyorum. Tepkiler istenileni veriyor" açıklamasında bulundu.

Filmin nefret suçu olduğunu vurgulayan Eliaçık, "Film neredeyse unutuldu.Sadece yapılan saldırılar konuşulur oldu.Amerika'da din adamlarında Müslümanlığa bir nefret var" dedi.

‘Kafası çalışan ve sorgulayanlar atesit oluyor’

İmam hatip tartışmalarına deinen Eliaçık, İmam hatipler arka bahçe olarak görülüyor. Devlet, din öğretmeyi bırakmalıdır. Devletin dini kullandığını düşünüyorum. Ülkenin parlak beyinleri bu müfredatlarla dinden soğuyacaklar. Diyanete de, imam hatiplere de, din dersine de karşıyım. İmam Hatip'ten anarşist de yetişir! Bal gibi olur hem de." şeklinde konuştu.

Eliaçık, "Zeki olan imam hatipliler de ateist olurlar. Müfredatta öyle kitaplar okutuluyor ki İslam dünyasının tepkisini çeken filme kaynak olabilecek Emevi yorumları var" dedi.