İhsan Eliaçık: Tecavüzcülere göz yumuyorsunuz, rüşvet yiyorsunuz; “Aman ha Müslüman yılbaşı kutlamaz" diye ortalığa dökülüyorsunuz

T24

'Anti-kapitalist Müslüman' olarak da bilinen ilahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, yeni yıl sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Müslümanların da yılbaşı kutlayabileceğini, Hazreti İsa’yı 'rahmetle anabileceğini', yeni yılda barış, huzur, adalet, sağlık, eşitlik, özgürlük dileyebileceklerini söyleyen Eliaçık, hak ve rüşvet yiyenlere, çocuk tecavüzcülerine ses çıkarmayanlara ise şöyle tepki gösterdi:

"Müslümanlar yılbaşı kutlayabilir, Müslümanlar Hazreti İsa’yı rahmetle anabilir. Müslümanlar insanlığın girdiği yeni bir yılda barış, huzur, adalet, sağlık, eşitlik, özgürlük dileyebilirler. Çalıyorsunuz, hak yiyorsunuz, adaletsizlik yapıyorsunuz, çocuklara tecavüz ediyor veya tecavüzcülere göz yumuyorsunuz, ömrünüz rüşvet yemekle geçiyor ama yılbaşı geldiğinde “Aman ha Müslüman yılbaşı kutlamaz diye ortalığa dökülüyorsunuz.

Saydığım büyük günahlardan dolayı hiçbir zaman tepki göstermiyorsunuz. Vakıflarda, çocuk yurtlarında çocuklara tecavüz ediliyor, hiç sesinizi çıkarmıyorsunuz. Tam tersi boy boy reklamlar verip o vakıfların arkasında olduğunuzu söylüyorsunuz."