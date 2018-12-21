Dün ifade vermek için gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, Batman'da hakkında açılan başka bir dava kapsamında gözaltına alınan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, serbest bırakıldı.

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık ifade vermeye gittiği İstanbul Adliyesi'nde, Batman'da hakkında açılan başka bir dava gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Geceyi gözaltında geçiren ve bu sabah ifadesi alınan Eliaçık, serbest bırakıldı.

Adliye önünde açıklama yapan İhsan Eliaçık, şunları söyledi:

"Devletimiz nasıl olduysa Batman'la iletişim kuramadı. Bekledik, bekledik kuramadı. 'O zaman bu gece burada kalacaksın' dediler. Ben de nezarethanede sabahladım. Arkadaşlar iyi davrandılar, teşekkür ederim. Sabah, Batman'daki savcıyla görüşerek ifademiz alındı. Olay bundan ibarettir."