İhsan Eliaçık: Oruçlarımızı açlık grevleri yapanlara destek amacıyla tutacağız

İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, orucun da bir tür açlık grevi olduğunu ve açlık grevinin hak mücadelesinde bir araç olarak kullanılabileceğini söyledi. Eliaçık, "Oruçlarımızı açlık grevleri yapanlara destek amacıyla tutacağız" dedi.

Artıgerçek'ten Mehmet Lütfü Özdemir'in haberine göre Eliaçık, 19 Mayıs'ta KRT TV'de yayınlanan ‘Bana Dinden Bahset' programında açlık grevleri ve ramazan ayına değindi.

"Zaten dinimizde açlık grevi caiz değildir" diyenleri firavun saraylarındaki sihirbazlara benzeten Eliaçık, "Her firavuna bir sihirbaz lazım, iktidarın hocaları ve diyanet firavunun sihirbazlarıdır" diye konuştu.

Eliaçık, açlık grevi için "Hak mücadelesinde bir araç olarak kullanılabilir. Ama nöbetleşe olmak kaydıyla, vücuda zarar vermeyecek şekilde ve ölüme yol açmamak şartıyla" ifadelerini kullandı.

"Ankara'daki ağaların keyfi kaçmış"

Açlık grevleri için "Ankara'daki ağaların keyfini kaçırıyor" diyen Eliaçık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi birileri açlık grevi yapıyor. Defalarca gösteri yapmışlar, defalarca seslerini duyurmaya çalışmışlar, başvurmadıkları yol kalmamış, en son çare o zaman açlık grevine başlıyoruz, demiş. Altmış gün gidip de sormamış, niye açlık grevi yapıyorsun, derdin ne kardeşim senin, diye. Susmuş, susmuş, susmuş, altmışıncı gün geçip de Türkiye'den ve Dünya'dan oraya yönelmeler olmaya başlayınca bizim Ankara'daki ağaların keyfi kaçmış, 'Ne oluyor yav, bizim memlekette birileri açlık grevi mi yapıyor, ölüme gidiyormuş' falan, tam da bu sırada iktidarın hocaları, diyaneti bilmem nesi imdada yetişip diyor ki, ‘zaten dinimizde açlık grevi caiz değildir' Bak tam da nerede söylüyor! Bunlar firavunun sihirbazlarıdır. Her firavuna bir sihirbaz lazım. Bunlar böyle okus pokus bilmem ne milletin gözünü boyayacak."

"Açlık grevi caizdir"

‘Orucun da bir tür açlık grevi' olduğunu ifade eden Eliaçık, "Zaten, madem öyle önümüzdeki hafta zaten ramazan geliyor. Oruçlarımızı açlık grevleri yapanlara destek amacıyla tutacağız. Bir gün açlık grevidir zaten her oruç! Açlık grevi caizdir. Hak mücadelesinde bir araç olarak kullanılabilir. Ama nöbetleşe olmak kaydıyla, vücuda zarar vermeyecek şekilde ve ölüme yol açmamak şartıyla" dedi.

"Bir aç kal da neymiş bir gör!"

Eliaçık şunları söyledi:

"Her aç kalan ölecek diye bir şey yok! On gün on iki gün aç kalıyorsun, bir gün, gün boyunca aç kalıyorsun Ramazan orucunda. Şimdi bunları anlatacağız ama Kur'an'ı Kerim'de oruç aynı zamanda bize bir ceza olarak kefaret olarak ön görülür. Mesela kazara birisini öldürdün iki ay oruç tutman lazım, birisi de bu. Şunu yapacağım dedin yapmadın, sözünü yerine getirmedin üç gün oruç tutman lazım veya bir köle azletmen lazım veya on yoksulu doyurman lazım veya altmış yoksulu doyurman lazım, verilen cezalara bak! Bunlara hep kefaretler diyoruz. Diyor ki, 'ya bir köleyi özgürleştir, zaten aslolan özgürlüktür, ya yoksulları doyur açlığı gider ya da kendin aç kal, üç gün, on gün veya iki ay.' Bir aç kal da neymiş açlık bir gör! Bu anlamda bize oruç tutturuluyor.

"Oruç açlık grevlerinin derdini anlamak içinde tutulur"

'Önümüzdeki Ramazan oruçlarını açlık grevlerine ithaf edebiliriz' diyen Eliaçık sözlerine şöyle devam etti:

"Oruç açlık grevlerinin derdini anlamak içinde tutulur. Şuan da yeryüzünde bir sürü açlık grevi yapanlar var derdini duyurmak isteyenler var, çaresizler ve kimsesizler var, sesini yükseltemeyenler var, onlar seslerini böyle duyurmak istiyor. Onlara katkı sağlamak içinde tuttuğumuz oruçlar onlara ithaf edilebilir."

"Açlık grevi bir direniş yöntemidir"

Açlık grevlerini bir direniş yöntemi olarak gören Eliaçık, şöyle devam etti:

"Zaten oruç böyle bir şeydir. 'Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de oruç farz kılındı' bu ne demektir? Sizden öncekilere oruç yazıldığı gibi, size de yazıldı. Ama oruç tutmamanın da bir cezası yok. Ne demek bu, 'Bizden öncekilere aç kalmak belli bir dönem yazıldığı gibi size de yazıldı' diyor. Çünkü yeryüzünde aç olanlar var ve siz buna aldırış etmiyorsunuz, on bir ay boyunca da unutuyorsunuz, umurunuzda bile değil! Unutmamanız lazım ama unutuyorsunuz. Mesela ben unutmuyorum, zaten on bir ayım hep açlarla yoksullarla geçiyor. Ama niye açlık hala kalkmıyor? Niye bu açlık grevleri hala orada burada devam ediyor? Onlara destek amacıyla da oruç tutulabilir. Dolayısıyla şimdi tam da böyle bir sıra da 'açlık grevi caiz değildir,' demek doğru değildir. Ölüme yol açmamak şartıyla bir direniş yöntemi olarak nöbetleşe birbirine devrederek de açlık grevi yoluyla da insanlar sesini duyurabilirler."