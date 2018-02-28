İhsan Eliaçık: Isparta Kitap Fuarı'na katılmam Bahçeli tarafından engelledi

Yazar İhsan Eliaçık, Isparta Kitap Fuarı’na katılmasının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından engellendiğini öne sürdü.

Eliaçık sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu “Hafta sonu Isparta Kitap Fuarı’na gidecektim. Devlet Bahçeli, listeye bakıp ismimin üstünü çizerek MHP’li belediye başkanına ‘fuara sokmayın’ talimatı vermiş. En iyi bildiğiniz şey yasakçılık zaten. Belediyeler, fuarlar da babanızın çiftliğiHaftasonu İsparta Kitap Fuarı’na gidecektim. Devlet Bahçeli, listeye bakıp ismimin üstünü çizerek MHP’li belediye başkanına ‘fuara sokmayın’ talimatı vermiş. En iyi bildiğiniz şey yasakçılık zaten. Belediyeler, fuarlar da babanızın çiftliği. Siz busunuz.”

Hanefi Avcı'dan destek

Hanefi Avcı da geçtiğimiz yıl fuara katıldığını ancak bu yıl İhsan Eliaçık'a destek vermek amacıyla katılmayacağını açıkladı. Avcı, sosyal medya hesabından "Geçen yıl katıldığım ve çok memnun ayrıldığım İsparta Kitap Fuarı’na bu yıl da katılacaktım ancak; yazar İhsan Eliaçık’ın fuara katılmasının engellendiğini öğrendim. Bu, fikir ve düşünce özgürlüğünü kısıtlamaktır. Bu bakımdan üzülerek bu yılki fuara katılmayacağım" mesajını paylaştı.

Isparta Belediyesi’nin organizasyonları arasında yer alan kitap fuarı 2 Mart’ta açılıyor.

İhsan Eliaçık geçtiğimiz sene de Kayseri’de kitap fuarında saldırıya uğramıştı.