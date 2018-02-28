T24 LogoT24 Logo
Gündem

İhsan Eliaçık: Isparta Kitap Fuarı'na katılmam Bahçeli tarafından engelledi

Hanefi Avcı da, İhsan Eliaçık'a destek olmak için kitap fuarına katılmayacağını açıkladı

28 Şubat 2018 21:10

Yazar İhsan Eliaçık, Isparta Kitap Fuarı’na katılmasının  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından engellendiğini öne sürdü.

Eliaçık sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu “Hafta sonu Isparta Kitap Fuarı’na gidecektim. Devlet Bahçeli, listeye bakıp ismimin üstünü çizerek MHP’li belediye başkanına ‘fuara sokmayın’ talimatı vermiş. En iyi bildiğiniz şey yasakçılık zaten. Belediyeler, fuarlar da babanızın çiftliğiHaftasonu İsparta Kitap Fuarı’na gidecektim. Devlet Bahçeli, listeye bakıp ismimin üstünü çizerek MHP’li belediye başkanına ‘fuara sokmayın’ talimatı vermiş. En iyi bildiğiniz şey yasakçılık zaten. Belediyeler, fuarlar da babanızın çiftliği. Siz busunuz.”

Hanefi Avcı'dan destek

Hanefi Avcı da geçtiğimiz yıl fuara katıldığını ancak bu yıl İhsan Eliaçık'a destek vermek amacıyla katılmayacağını açıkladı. Avcı, sosyal medya hesabından "Geçen yıl katıldığım ve çok memnun ayrıldığım İsparta Kitap Fuarı’na bu yıl da katılacaktım ancak; yazar İhsan Eliaçık’ın fuara katılmasının engellendiğini öğrendim. Bu, fikir ve düşünce özgürlüğünü kısıtlamaktır. Bu bakımdan üzülerek bu yılki fuara katılmayacağım" mesajını paylaştı. 

Isparta Belediyesi’nin organizasyonları arasında yer alan kitap fuarı 2 Mart’ta açılıyor.

İhsan Eliaçık geçtiğimiz sene de Kayseri’de kitap fuarında saldırıya uğramıştı.

 

ETİKETLER

ihsan eliaçıkısparta kitap fuarıhanefi avcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24