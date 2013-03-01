İhsan Eliaçık: Deniz Gezmişleri taşlayan mirası reddediyoruz

Sol ve İslami kesimden 20 örgüt, ortak açıklama yaparak, "Türkiye 'ye yerleştirilen patriot füzelerinin Ortadoğu'da bir savaş halinde kullanılması ihtimaline karşı 'Emperyalizm ve NATO'ya karşı birleşelim'" dedi. Antikapitalist Müslümanlar'ın da olduğu toplantıda İslamcı yazar İhsan Eliaçık, "Bu eylem birliği bir tür yeni 6. Filo diyebileceğimiz bir protestodur" dedi ve "Dolmabahçe'de 6. Filoyu denize dökmeye çalışan Deniz Gezmişleri milliyetçi muktesebatçı gençler taşlamıştı. Biz ilk kez geçen yıl 1 Mayıs'ta bu tarihi utançla yüzleştik. Bu tarihi mirası reddediyoruz. Muhafazakarlara sesleniyorum bari bunu taşlamayın, gelin bunu birlikte yapalım" ifadesini kullandı.

Radikal.com.tr'de Ayça Örer imzasıyla yayımlanan (1 Mart 2013) haberin bir kısmı şöyle:

Farklı inanç, ideoloji ve geleneklerden gelen 20 örgüt ortak çağrı yaptı; Türkiye 'ye yerleştirilen patriot füzelerinin Ortadoğu'da bir savaş halinde kullanılması ihtimaline karşı "Emperyalizm ve NATO'ya karşı birleşelim" dedi.

İnşa Kültürevi'nde bir araya gelen temsilciler adına ortak açıklamayı Basri Özgür okudu. Açıklamada "birbirine karşı yabancılaştırılmış hatta kamplaştırılmış halklarımız arasındaki ilişkilerin eşitlikçi bir kardeşlik hukukuyla gelişmesine çalışacağız" ifadeleri yer aldı.

Ortak basın açıklamasının ardından kurumları temsilen katılımcılar konuştu. Yazar Atasoy Müftüoğlu "NATO'nun kuruluş gerekçesi yıllar önce ortadan kalktı ama yeni zorbalıklar için bahane üretmeyi başardılar. Bölgede siyasal İslamın etkisiz hale getirilmesi ve İsrail'in güçlenmesi için hareket ediyorlar" dedi.

Eliaçık: Esad yanlısı değiliz

Yazar İhsan Eliaçık da toplantının tarihi önem taşığına işaret etti: "Bu eylem birliği bir tür yeni 6. Filo diyebileceğimiz bir protestodur. Bundan yıllar öncesinde yine Dolmabahçe'de 6. Filoyu denize dökmeye çalışan Deniz Gezmişleri milliyetçi muktesebatçı gençler taşlamıştı. Biz ilk kez geçen yıl 1 Mayıs'ta bu tarihi utançla yüzleştik. Bu tarihi mirası reddediyoruz. Muhafazakarlara sesleniyorum bari bunu taşlamayın, gelin bunu birlikte yapalım."

Toplantının Esad destekçisi gibi gösterilmesinden duyduğu rahatsızlığa da değinen Eliaçık rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi; "Hemen propaganda yaparak bizi Esad'ı destekliyormuş gibi göstermeyin. Önce büyük şeytan diyoruz, önce NATO diyoruz. Yıllar öncesinin muhafazakarlarının radikal İslamcılarının NATO güzellemelerini üzülerek dinliyoruz. Kapitalizme abdest aldırmak ve ona asker olmak mı olacaktı sonumuz? Bu çok hazin bir sondur."

Antikapitalist Müslümanlar'dan Sedat Doğan "bu halkların ortak değerlerinde birleştik" derken BDP 'den Erkan Karabay "İslami duyarlılıklara hassas kesimlerle solun bir araya gelmesi değerli. Biz de bu girişim içindeyiz" diyerek BDP'nin desteğini açıkladı. Yarın bu siyasi birleşmenin ilk eylemi olarak Taksim AKM önünden Dolmabahçe'ye kadar yürüyüş gerçekleştirilecek. Eylem saat 14.00'de.