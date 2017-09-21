İhsan Eliaçık: Bu kültürü taşımak hiç bu kadar ağır gelmemişti, hayatımın en büyük utançlarından birini yaşadım

'Antikapitalist Müslüman' olarak tanınan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine yönelik olarak düzenlenen saldırıya tepki gösterdi. Eliaçık, “Ben Müslümanım, Türk - Sünni kültürüyle yetiştim. Ama bu kültürü taşımak hiç bu kadar ağır gelmemişti. Hayatımın en büyük utançlarından birini yaşadım. Böyle bir utanç yaşattılar bize” dedi.

Diyalog Grubu, Barış Bloku, Demokrasi İçin Birlik (DİB), Yurttaş Girişimi ile Hak ve Adalet Platformu tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Eliaçık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak da “Hiçbir şeyi sevmiyor, herhangi bir davası yok" ifadesini kullandı.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre Eliaçık, sözlerine şöyle devam etti:

"Sevdiği tek bir şey var o da oturduğu koltuk. O koltuktan kalktığı zaman kötü kokular etrafa yayılacak."