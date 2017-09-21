T24 LogoT24 Logo
Gündem

İhsan Eliaçık: Bu kültürü taşımak hiç bu kadar ağır gelmemişti, hayatımın en büyük utançlarından birini yaşadım

"Erdoğan hiçbir şeyi sevmiyor, herhangi bir davası yok"

21 Eylül 2017 18:39

'Antikapitalist Müslüman' olarak tanınan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine yönelik olarak düzenlenen saldırıya tepki gösterdi. Eliaçık, “Ben Müslümanım, Türk - Sünni kültürüyle yetiştim. Ama bu kültürü taşımak hiç bu kadar ağır gelmemişti. Hayatımın en büyük utançlarından birini yaşadım. Böyle bir utanç yaşattılar bize” dedi.

Diyalog Grubu, Barış Bloku, Demokrasi İçin Birlik (DİB), Yurttaş Girişimi ile Hak ve Adalet Platformu tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Eliaçık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak da  “Hiçbir şeyi sevmiyor, herhangi bir davası yok" ifadesini kullandı.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre Eliaçık, sözlerine şöyle devam etti:

"Sevdiği tek bir şey var o da oturduğu koltuk. O koltuktan kalktığı zaman kötü kokular etrafa yayılacak."

 

 

 

ETİKETLER

İhsan EliaçıkAntikapitalist MüslümanutançHDPAysel Tuğluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24