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İhsan Eliaçık: Ayakkabı kutusunu unutmuşsun helada

İhsan Eliaçık: Hazine'nin başına oturduğunuz için bu millet size maaş ödüyor ama siz yine de daha fazlasını talep ediyorsunuz. Ailece tüccarlığa soyunuyorsunuz

23 Aralık 2013 23:53

İlahiyatçı-Yazar İhsan Eliaçık, yolsuzluk operasyonuna ilişkin, "Dışarıda bu soğuk kış günlerinde ayağına giyecek ayakkabı bulamayan insanlar varken birilerinin evlerindeki ayakkabı kutularından milyon dolarlar çıkıyor" dedi.
İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması için Twitter'dan da bir açıklama yaptı. Eliaçık, Ahmet Kaya'nın şarkısına gönderme yaptı.
 

'Ailece tüccarlığa soyunuyorlar'

 
Cumhuriyet'in haberine göre, Eliaçık, önceki gün de İzmir'in Menemen ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kapitalist Dünya ve İslam' konulu konferansta da konuştu. Eliaçık, son olaylara değinerek, "Biriktirme, toplama hırsı, daha fazlasına, en fazlasına sahip olma hırsı bu tür olayların yaşanmasına sebep oluyor. Ülkenin Başbakanı'sınız, devlet hem bugün hem de hayatınızın son bulacağı ana kadar tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor, Hazine'nin başına oturduğunuz için bu millet size maaş ödüyor ama siz yine de daha fazlasını talep ediyorsunuz. Ailece tüccarlığa soyunuyorsunuz. Kimisi gemi alıyor, kimisi pırlanta işine giriyor, kimisi hastaneler zinciri kuruyor. Dışarıda bu soğuk kış günlerinde ayağına giyecek ayakkabı bulamayan insanlar varken birilerinin evlerindeki ayakkabı kutularından milyon dolarlar çıkıyor" diye konuştu. 
 

'Kuran'da devlet adamı kriterleri bellidir'

 
Kuran'ın devlet adamlığı kriterlerini çok açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Eliaçık, "İster AKP'li ister CHP'li ister MHP'li yani hangi partili olursa olsun, hangi göreve talip olursa olsun eğer şu iki şey onda varsa ondan kamu adamı olmaz. Birincisi kamu görevini zenginleşme fırsatı olarak görüyorsa, Peygamberimiz gibi ceketi ile gelip ceketi ile gitmeyi değil de buradan servet oluşturmayı düşünüyorsa bundan Başbakan olmaz, Bakan olmaz, Belediye Başkanı olmaz, memur olmaz. İkincisi milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsa, milleti aldatıyorsa, kandırıyorsa ondan da kamu adamı olmaz. Bunlar Kuran'i kriterlerdir" dedi.

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