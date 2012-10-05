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Ekonomi

İhracattaki rota değişikliği Türkiye'ye 28 milyar dolar getirdi

Başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Türkiye ithalat ve ihracatta yeni stratejiler üretmeye başladı

05 Ekim 2012 18:38

Ekonomi Bakanlığı Araştırmalar Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Bader Arslan, 2009'dan bu yana ihracatta rota değişikliğinin Türkiye'ye getirisinin 40 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

Habertürk gazetesi yazarı Abdurrahman Yıldırım'ın "İhracatta rota değişikliğinden Türkiye'ye 40 milyar dolar geldi" başlığıyla yayımlanan (5 Ekim 2012) yazısında önemli bilgiler verdi.

Başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Türkiye ithalat ve ihracatta yeni stratejiler üretmeye başladı. 2012 yılının ilk 8 aylık bölümünde Türkiye'nin Avrupa ülkelerine yaptığı ihracat yüzde 9,5 gerilerden, diğer ülkelere yaptığı ihracat ise yüzde 34 arttı.

İhracatta meydana gelen rota değişikliğiyle birlikte 2009'dan 2011'e kadar Türkiye ihracattan 28 milyar dolar gelir sağladı. Ekonomi Bakanlığı Araştırmalar Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Bader Arslan, Türkiye'nin ihracat rakamlarının kesinleşmesi için 195 ülkenin ithalat rakamlarının açıklaması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin rota değişikliğinden elde edeceği ihracat artışının 40 milyar dolara varacağı tahmin ediliyor" dedi.

Arslan'ın verdiği bilgilerle birlikte Türkiye'nin ihracat rakamlarının alternatif pazarlarla arttığı ortaya çıktı.

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