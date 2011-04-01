-İHRACATTA YÜZDE 22,81 ARTIŞ BURSA (A.A) - 01.04.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın mart ayında ihracat, 2010 yılının aynı ayına göre yüzde 22,81 artışla 11 milyar 723 milyon dolar oldu. İhracat, yılın ilk 3 ayında yüzde 20,74 artışla 31 milyar 390 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 12 aylık dönemde ise bir önceki döneme göre yüzde 15,15 artışla 119 milyar 368 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Mart ayında en fazla ihracatı 1 milyar 955 milyon dolar ile otomotiv endüstrisi sektörü yaparken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 430 milyon dolar ile ikinci sırada, çelik sektörü ise 1 milyar 391 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Tarım sektörü, mart ayında 1 milyar 484 milyon dolar ihracatla toplam içinde yüzde 12,66 pay alırken, sanayinin payı 9 milyar 956 milyon dolarlık ihracatla yüzde 84,93, madencilik ürünlerinin payı ise 282 milyon dolar ile yüzde 2,41 oldu. Mart ayında sektörler içinde en fazla ihracat artışını yüzde 92,77 ile tütün ve mamulleri sektörü, yüzde 58,77 ile gemi ve yat sektörü, yüzde 40,32 ile de su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü yakaladı.