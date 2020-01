-İhracatta yeni hedef 150 milyar dolar (3) -BUSİAD Başkanı Özer: -''Yüzde 59'larda olan ihracatın ithalatı karşılama oranının, önümüzdeki dönemde minimum yüzde 75'lere çekilmesi, bunun önemli çıta olarak ele alınması gerekiyor'' -İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş: -''Rekorlar 2023 yılı için belirlenen 500 milyar dolar ihracat hedefine her geçen gün yaklaşmamızı sağladığı gibi bu büyük hedef için inancımızı da tazeliyor'' ANKARA (A.A) - 03.01.2012 - Türkiye'nin 2011 yılı ihracatının, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 134,6 milyar dolar olarak gerçekleşmesi, iş dünyasının ve ekonomi çevrelerinin 2012 yılı için de umutlarını artırdı. Yıl sonundaki ihracatın 150 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Başkanı Mehmet Arif Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki ekonomik gelişmeler ve birçok ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte Türkiye'nin ihracat rakamlarının rekor kırmasının sevindirici olduğunu söyledi. İhracatın yanında ithalat rakamlarının da dikkate alınması gerektiğini savunan Özer, şunları kaydetti: ''İthalat rakamları tam açıklanmadı ama neticede 230 milyar dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz. Biraz hız kesti ama sonuç itibarıyla, iç piyasanın canlılığı ve özellikle ihracatımızın ithalata dayanması, bu şekilde cari açığın artmasına yol açıyor. Yüzde 59'larda olan ihracatın ithalatı karşılama oranının, önümüzdeki dönemde minimum yüzde 75'lere çekilmesi, bunun önemli çıta olarak ele alınması gerekiyor. Avrupa pazarındaki daralma beklentisi nedeniyle diğer pazarlara odaklanmamız ve pazar çeşitlenmesine gitmemiz gerektiğinin önemini bir kez daha görüyoruz.'' Özer, büyük pazar Almanya'nın halen gücünü koruduğunu belirterek, ''Avrupa pazarındaki daralmanın aşırı ölçüde olacağını sanmıyoruz. Ne kadar daralma olsa da Avrupa pazarında insanların alım gücü halen yüksek. Yüzde 15-20 daralma bile olsa bunu alternatif pazarlarla telafi etme imkanına sahibiz. Bu yüzden pazar çeşitlenmesi çok önemli'' diye konuştu. -MTSO Başkanı Şerafettin Aşut- Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut da Türkiye'nin ihracat başarısını önemsediklerini söyledi. Bazı gazetelerin ekonomi sayfalarında ''2012'de sektörler defansa geçecek'' şeklinde görüşlere yer verdiğini anımsatan Aşut, şöyle devam etti: ''Eğer bu sözler yatırımlarda ayağını yorganına göre uzatmak ve borçlanma konusunda dikkatli olmak manasında kullanılıyorsa katılıyorum. Ancak, bu büyüklükte bir üretim ve ihracat kapasitesine ulaşmış bir ülke olarak, bu kadar nitelikli insan gücü ile krizleri, resesyonları durup seyredemeyiz. Aksine, yeni pazarlar anlamında, 2012 hem ülkemiz hem kentimiz için bir atak yılı olmalı. Mersin olarak 2012 yılının ilk ayları hedef pazarlarımıza odaklanacağımız aylar olacak. Üretmeyenlerin tüketmeye hakkı yok. 2012'de Mersin olarak üreteceğiz, ürettiğimizi yeni pazarlara satacağız, insanımıza iş vereceğiz. 2011 yılında Türkiye'nin istihdam şampiyonu olan Mersin yurt dışı açılımlarıyla Türkiye'ye örnek olacak. AB ülkelerinde sıkıntı varsa, biz de terazinin yükselen kefesindeki ülkelere gideriz. Bizi bekleyen Türk Cumhuriyetleri var, Asya var. Suriye'de sıkıntı varsa, Suriye'nin ötesi var. Mersin hedefi olan bir kenttir. Hedefimiz 2023'de Türkiye'nin en büyük ekonomisine sahip ilk 5 kenti arasına girmek, en büyük liman, havalimanı ve lojistik Merkeziyle Türkiye'nin en büyük lojistik alt yapısına sahip olmak.'' -İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş- İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise Afrika başta olmak üzere alternatif pazarlara yüklenen ihracatçıların küresel ekonomik krizin bütün dünyayı salladığı yılda büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Artan kurların da ihracata olumlu yansıdığını dile getiren Demirtaş, şöyle konuştu: ''Bu kırdığımız rekorlar 2023 yılı için belirlenen 500 milyar dolar ihracat hedefine her geçen gün yaklaşmamızı sağladığı gibi bu büyük hedef için inancımızı da tazeliyor. Bu hedefin gerçekleşebilmesi için İstanbul odaklı ihracatın Anadolu'ya da yayılması gerekiyor. Yüksek katma değerli ve ileri teknoloji içeren ürünlerin toplam ihracatımız içerisindeki payını arttırmamız gerekiyor. Sattığımız malları daha az enerji ve daha ileri teknoloji içerecek şekilde üretebilmeliyiz. İnovasyon ekonomisine geçiş, dış ticaretteki bürokratik işlemlerin azaltılması ve ihracatı körüklemek amacıyla yeni teşviklerin ortaya konması büyük önem taşıyor. Cari açık ve dış ticaret açığını kökten çözecek yapısal çözümlerin yılı olacak. Cari açığı düşürecek, ara malını içerde üretecek teşviklere ihtiyacımız var.'' -GSO Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu- Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu da Türkiye'nin ihracatını 2011 yılında yüzde 18,2 artırmasının büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Bölge olarak çok başarılı bir yıl geçirdiklerini, Gaziantep'in rekor üstüne rekor kırdığını vurgulayan Konukoğlu, Türkiye ihracatı yüzde 18,2 artarken Gaziantep ihracatının yüzde 37,2 artış gösterdiğine dikkati çekti. Konukoğlu, ''Dünyadaki bu kadar karışıklığa, Avrupa'daki bu kadar olumsuzluğa ve çevremizdeki olumsuzluklara rağmen bu başarıyı gerçekleştiren sanayicileri canı gönülden kutluyorum. Önümüzdeki dönemde bu başarıyı tekrarlayacağız. İnşallah 2012'de ihracat rekorunu tekrar kıracağız'' dedi. İstanbul odaklı ihracatın Anadolu'ya kaydığına ve 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısının 15'e çıktığına dikkati çeken Konukoğlu, ''Gaziantep en fazla ihracat yapan 6. il konumunda. İhracat Anadolu'nun her noktasına kaydı. Bu da inanılmaz derecede güzel bir olay. Dönüp baktığımızda 10 yıl önce Türkiye'de 1 milyar doları aşan 5-6 tane şehir varken, bugün 15 oldu. Bunlar inşallah artacak. Ben önümüzdeki sene bunun 20 ili bulacağına inanıyorum. 2023 hedeflerine tam gaz ilerleyip gidiyoruz'' diye konuştu. -DKİB Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan- Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan ise yetki alanlarında bulunan Doğu Karadeniz'deki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2011 yılında yapılan ihracatın 1 milyar 600 milyon 242 bin 315 dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, bu rakamın önceki yıl yapılan 1 milyar 428 milyon 794 bin 299 dolarlık ihracata göre, yüzde 12 artış gösterdiğini kaydetti. Bölgeden yapılan ihracatın ürün sıralamasında, 672 milyon 861 bin 355 dolarlık tutarla fındık ve mamullerinin birinci, 368 milyon 443 bin 812 dolarla yaş meyve sebze ürünlerinin ikinci, 301 milyon 933 bin 953 dolarla da madencilik ürünlerinin üçüncü sırayı aldığını aktaran Gürdoğan, bölgeden 2011 yılında 96 ülkeye ihracat yapıldığını, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya, Fransa ve İtalya olduğunu bildirdi. Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den Rusya başta olmak üzere özellikle Asya pazarına ihracat yapıldığını anlatarak, önümüzdeki yıl dünya ihracatçıları tarafından önem verilen Rusya Federasyonu piyasalarında yoğun rekabetin yaşanacağına dikkati çekti. -Antalya İhracatçılar Birliği Başkanı Satıcı- Antalya İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Satıcı da 2012 yılı için Antalya'dan 1 milyar 200 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi. Mustafa Satıcı, Antalya İhracatçılar Birliğinde düzenlediği basın toplantısında 2011 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Antalya bölgesinde 2012 yılı ihracatını geçen yıla oranla yüzde 15 artışla 1 milyar 200 milyon dolar olarak hedeflediklerini ve bu hedefi yakalamak için çalışmalarını söyledi. Antalya bölgesinden 2011 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 7'lik ve 70 milyon dolar artışla, 1 milyar 73 milyon 580 bin dolarlık ihracat gerçekleşiğini söyleyen Satıcı, yaş sebze ve meyve grubunda ise 458 milyon 895 bin 768 dolar rakamına ulaşıldığını bildirdi. -BUGİAD Başkanı Ali Fuat Er- Bursa Girişimci İşadamları Derneği (BUGİAD) Başkanı Ali Fuat Er ise ihracata ulaşılan rakamların sanayicileri daha da cesaretlendirdiğini belirterek, açıklanan rakamların 2023 hedefine ulaşılması adına önemli olduğunu söyledi. Otomotiv yedi yıl üst üste ihracatın şampiyonu olurken, Aralık ayındaki 12,1 milyar dolarlık ihracatın, son 37 ayın da en yüksek rakamı olarak tarihe geçtiğini dile getiren Er, AB ve dünya ekonomilerinde devam eden sorunlara rağmen Türkiye ihracatında yaşanan artışın sevindirici olduğunu dile getirdi. Er, 2012'de gerekli büyümenin yakalanacağını dile getirerek, ''2012 yılı ihracatında durgunluğun yaşanması beklense de ulaşılan ihracat rakamları, bu yıl da hedeflenen 148 milyar dolar rakamına yaklaşacağımıza hatta geçeceğimize işaret ediyor'' dedi. (EKİP-ÖZC-ECN)