-İHRACATTA REKOR ARTIŞ SİVAS (A.A) - 01.11.2010 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ''Ülkemizin ihracatı 2009-2010 yıllarının aylık rekorunu kırdı. İlk defa ihracat kayıt rakamlarında 10 milyar dolar eşiğini geçtik ve 10,8 milyar dolara ulaştık'' dedi. TİM tarafından Sivas TSO'da düzenlenen toplantıda Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Açıklamaya göre, Ekim ayında en fazla ihracat yapan sektör, 1 milyar 696 milyon 267 bin dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Otomotivi, 1 milyar 367 milyon 64 bin dolar ile hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 177 milyon 66 bin dolarla demir çelik ürünleri takip etti. Türkiye'nin, Ekim ayında toplam ihracatının yüzde 82,64'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 7,39artışla 8 milyar 917 milyon 274 bin dolarlık, yüzde 14,03'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 8,44 oranındaki artışla 1 milyar 513 milyon 738 bin dolarlık, yüzde 3,33'ünü oluşturan madencilikte ise yüzde 67,99'luk artışla 359 milyon 380 bin dolarlık ihracat yapıldı. Sanayi sektörü alt başlığı altında yüzde 63,52 payla ilk sırada yer alan sanayi mamulleri içinde en büyük payı yüzde 15,72 ile otomotiv endüstrisi, bunu yüzde 12,67'lik payla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü izledi. Aynı dönemde, en yüksek ihracat artışı yüzde 67,99 ile madencilikte gerçekleşirken, bu sektörü yüzde 49,74 ile deri ve deri mamulleri takip etti. Ekim ayında gemi ve yat endüstrisinde yüzde 59,73'lük gerileme olurken, zeytin ve zeytinyağında yüzde 30,44'lük, kesme çiçek sektöründe yüzde 2,57'lik düşüş yaşandı. Ekim ayında ihracatı azalanlar söz konusu 3 sektörle sınırlı kaldı. -ALMANYA İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU- Ekim ayında Türkiye ihracatında ilk 10 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, İtalya, Irak, Fransa, Rusya Federasyonu, ABD, İran, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralandı. Ekim ayı ihracatı ile geçen yılın aynı ayına oranla değişimi ve son 12 aylık ihracat şöyle (bin dolar): SEKTÖRLER 2010 Değişim ('10/'09) 2009-2010 I. TARIM 1.513.738 8,44 14.699.447 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.142.033 7,13 10.928.791 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 365.305 3,44 4.015.251 Yaş Meyve ve Sebze 177.291 6,49 2.149.408 Meyve Sebze Mamulleri 115.775 11,60 1.099.742 Kuru Meyve ve Mamulleri 182.505 13,51 1.187.431 Fındık ve Mamulleri 226.557 12,01 1.494.784 Zeytin ve Zeytinyağı 12.779 -30,44 205.434 Tütün 58.562 1,10 720.699 Kesme Çiçek 3.259 -2,57 56.041 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 97.605 24,74 914.221 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 97.605 24,74 914.221 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 274.100 8,93 2.856.435 Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 274.100 8,93 2.856.435 II. SANAYİ 8.917.274 7,39 91.315.801 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 915.101 13,66 8.835.030 Tekstil ve Hammaddeleri 630.273 6,88 6.336.346 Deri ve Deri Mamulleri 144.380 49,74 1.267.343 Halı 140.448 17,99 1.231.342 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.148.526 11,95 11.924.449 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.148.526 11,95 11.924.449 C. SANAYİ MAMULLERİ 6.853.647 5,89 70.556.321 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.367.064 4,69 14.459.267 Otomotiv Endüstrisi 1.696.267 6,23 17.280.128 Gemi ve Yat 68.459 -59,73 1.250.699 Elektrik - Elektronik 955.280 4,83 9.525.535 Makine ve Aksamları 607.803 14,59 6.188.338 Demir ve Demir Dışı Metaller 553.177 16,64 5.614.532 Demir Çelik Ürünleri 1.177.066 8,53 11.834.703 Çimento ve Toprak Ürünleri 297.123 4,25 3.210.666 Değerli Maden ve Mücevherat 127.338 14,83 1.131.769 Diğer Sanayi Ürünleri 4.069 9,18 60.685 III. MADENCİLİK 359.380 67,99 3.604.683 Madencilik Ürünleri 359.380 67,99 3.604.683 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 2.012.423 T O P L A M 10.790.392 8,84 111.632.354 -İHRACAT 2009-2010 YILLARININ AYLIK REKORUNU KIRDI Mehmet Büyükekşi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda, ekim ayı ihracat rakamlarının açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, ekim ayında bir ilkin gerçekleştiğini söyledi. ''Ülkemizin ihracatı 2009-2010 yıllarının aylık rekorunu kırdı'' diyen Büyükekşi, şunları kaydetti: ''İlk defa ihracat kayıt rakamlarında 10 milyar dolar eşiğini geçtik ve 10,8 milyar dolara ulaştık. Bu da Sivas'a nasip oldu. 2010 Ekim ayı rakamı, 2008 dahil, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ekim ayı ihracat rakamıdır. Kriz sonrasında 10 milyar dolar eşiği bizim için çok önemliydi. Bunu aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu rekor yıl sonu hedefimize ulaşacağımıza bize gösteriyor.''