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Ekonomi

İhracatta rekor ANKARA (A.A)

02 Ocak 2012 12:51

-İhracatta rekor ANKARA (A.A) - 02.01.2012 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin  2011 yılı ihracatı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,17 artışla 134 milyar 571 milyon 338 bin dolar olarak gerçekleşti. 2010 yılı ihracatı 113 milyar 883 milyon 219 bin dolar düzeyinde gerçekleşmişti. TİM, 2011 yılı ihracat rakamlarını, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da katıldığı basın toplantısında açıkladı. TİM verilerine göre, 2011 yılı Aralık ayında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak 12 milyar 69 milyon 125 bin dolar oldu.

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