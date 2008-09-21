‘İhracatta kriz nedeniyle sıkıntı olmayacak’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu yılın sonuna kadar Türkiye'nin ihracatında küresel finans krizi nedeniyle herhangi bir büyük sıkıntı olacağını düşünmediklerini bildirdi.



TİM'in yeni başkanı Büyükekşi, başkan vekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, TİM seçimiyle beraber "tatlı tatlı" yaptıkları iç rekabetin bittiğini, şu anda ortak amaçlarının, güçlü bayrağı daha ileri taşımak olduğunu ifade ederek, önceki gün ilk icra kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini ve icra kurulunda 4 komisyon oluşturulduğunu anlattı.



Büyükekşi, küresel finans krizine değinerek, "Biraz hayretle gözlüyoruz ki, liberal pazar ekonomisi iş zora binince bizim gibi ülkelere 2001 yılında 'zinhar yapmayın' diye tavsiye ettiği şeyleri kendisi yapabiliyor. Liberalizmin yanlış bir sistem olduğunu ima etmiyoruz. Sadece katkısız bir liberalizm olmadığını, 'ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir' anlayışının biraz teoriye mahsus bir abartı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Tüm büyük ülkelerin kriz karşısında teorinin değil, hayatın emrettiklerini hayata geçirdiğini ifade eden Büyükekşi, "Onlar nezle olunca biz zatüree olur muyuz? Biz buna 'hayır' diyoruz. Kriz elbette ki biz dahil herkesi etkileyecektir. Ancak bunun vahim ve hatta moral bozacak boyutlarda olacağını düşünmüyoruz" dedi.



Türkiye'nin bu kriz karşısında sağlam bir finansal sistemi bulunduğunu, özel sektörün dış borçlarının hayli uzun vadeli ve Türkiye özel sektörünün kriz yönetimi konusunda dünyanın "en deneyimli" yapılarından biri olduğunu, şirketlerin her koşulda yaşamayı öğrendiğini belirten Büyükekşi, krizin ABD'den Avrupa'ya, ABD'deki derinliğiyle sıçraması ihtimalini zayıf gördüklerini kaydetti.



Büyükekşi, önceki gün yaptıkları icra kurulu toplantısında bütün sektörlerden ihracatın nasıl etkileneceği konusunda fikir aldıklarını, bazı sektörlerin bunun yansımasının az, bazılarının ise fazla olacağını söylediğini ifade ederek, "Ama yıl sonuna kadar büyük bir düşüş yaşanmayacağından bahsettiler. O nedenle bu yılın sonuna kadar ihracatımızda herhangi bir büyük sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" dedi.



"Krizi fırsata çevirmemiz lazım"



Mehmet Büyükekşi, krizi fırsata çevirmeleri gerektiğini vurgulayarak, bu kriz karşısındaki en büyük zaafın yüksek seyreden cari açık olduğunu söyledi. Büyükekşi, "Biz bu krize makul bir cari açıkla ve finans sistemimizin yarısı kadar güçlü üretim yapımızla girmiş olsaydık çok daha avantajlı olurduk. Ama şimdi bunun için ağlamanın değil, bu sorunu, krizi de fırsat yaparak çözmenin zamanı" şeklinde konuştu.



Önümüzdeki dönemde yapacakları çok iş bulunduğunu anlatan Büyükekşi, "Karşınızda hep çözüm odaklı bir kuruluş olacağız. Tribünlere oynamayacağız. Siyasete bulaşmayacağız. Tek merkezli adam şeklinde bir takım eleştiriler getirildi. Bu şekilde bundan önce de olmadı, bundan sonra da olmayacak" dedi.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Büyükekşi, TİM icra kurulundan istifa eden olmadığını, toplantının yüzde 100 katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, üç görevi bulunduğunu, Eximbank ve THY'deki görevlerinin devam edeceğini, İSO yönetim kurulu üyeliğiyle ilgili olarak da, şubat ayında seçimlerin yapılacağını, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük'le görüştüğünü, istifa etmek istediğini, ancak çok az bir süre kaldığı için kendisinden görevine devam etmesini istediklerini, söz konusu bu üç görevi dışındaki diğer görevlerini bitireceğini bildirdi.

Büyükekşi, küresel finansal krizinin etkilerine ilişkin bir soru üzerine, tarım sektörü ihracatında herhangi bir düşme olmayacağının belirtildiğini, Türkiye ihracatının sadece yüzde 10'unun ABD'ye yapıldığını vurgulayarak, "Çiçekçilik sektöründen arkadaşımız bir örnek verdi. İngiltere'de halkın alım gücü düştü. 'Çiçekleri bundan sonra buket olarak istiyoruz. Daha satın almaya uygun bir fiyatta buket yapılmasını istiyoruz.' Ama bu bizim ihracatımızda bir düşme sağlamayacak" diye konuştu.



Türkiye'nin 1-15 Eylül 2008 arasındaki ihracatında yüzde 35 artış olduğunu bildiren Büyükekşi, ihracatı mümkün olduğu kadar çeşitlendirdiklerini, ABD'ye ihracatın az olmasının da şu andaki krizde kendileri için bir avantaj olduğunu vurguladı.



Rusya ile imzalanan protokol



TİM Başkanı Büyükekşi, Rusya ile imzalanan protokol incelendiğinde, iki konu bulunduğunu, firmaların gönüllülük esasına göre bilgilerini vermesi konusuna pek sıcak bakmadıklarını, diğer konu olan TIR karnesindeki bilgilerin verilmesinde ise mahsur görmediklerini ifade etti.

Uygulamanın normal olması gerektiğini vurgulayan Büyükekşi, yıl sonunda Türkiye'nin ihracatının 130 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini, bu ihracatın 7 milyar dolarının Rusya'ya olacağını, dünyanın birçok ülkesine ihracat yaparken hiçbirinin gümrüğünde sorun yaşamadıklarını söyledi.



Büyükekşi, "Yüzde 94'ünde hiçbir sorun yok. O zaman ne yapmak lazım? Rusya'nın dönüp kendisine bakması lazım. Türkiye'nin ihraç ürünlerinde dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir sorun yok. Sadece bu ülkede sorun var" dedi.



TİM'de başkanının yine İstanbul'dan olduğunu, Anadolu'ya yayılmış olmanın da son derece önem taşıdığını ifade eden Büyükekşi, önümüzdeki dönemde ihracatçı sayısının daha da artmasını hedeflediklerini kaydetti.

