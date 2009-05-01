İhracatta düşüş sürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,75 gerileyerek, 7 milyar 528 milyon dolar olarak gerçekleşti.



TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, nisan ayı ihracat rakamlarını Antalya'da Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in de katıldığı Sagon Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve İhracatı şirketinde düzenlenen toplantıda açıkladı.



Büyükekşi'nin açıkladığı rakamlara göre, Türkiye'nin nisan ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,75 düşüşle 7 milyar 528 milyon dolar oldu.



Yılın ilk dört ayındaki ihracat 28 milyar 512 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Büyükekşi, Türkiye'nin nisan ayı itibarıyla geriye dönük bir yıllık ihracatının da yüzde 3,37 düşüşle 113 milyar 358 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.



Yıllık ihracat rakamı ise 113 milyar 357 milyon 824 bin dolar seviyesine geldi.



Türkiye'nin mart ayındaki toplam ihracatının yüzde 84,27'sini gerçekleştiren sanayi grubunda, yüzde 36,86 düşüş ile 6 milyar 343 milyon 904 bin dolarlık ihracat yapıldı.



İhracatın yüzde 13,48'sini oluşturan tarım alanında yüzde 0,67'lik azalışla 1 milyar 14 milyon 797 bin dolarlık, yüzde 2,25'ini oluşturan madencilikte ise yüzde 42,24 düşüşle 169 milyon 405 bin dolarlık ihracat rakamı elde edildi.



Sanayi sektörü alt başlığı altında yüzde 65,99 payla ilk sırada yer alan sanayi mamulleri içinde en büyük payı, yüzde 16,46 ile taşıt araçları ve yan sanayi alırken, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri yüzde 13,23 ile ikinci sırada yer aldı.



Aynı dönemde en yüksek ihracat artışı yüzde 28,70 ile tütün kaleminde oldu. tütünü, yüzde 18,69 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 12,30 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamuller izledi.



Nisan ayında ihracatında gerileme yaşanan ürünler sıralamasında ilk sıraları, yüzde 55,52 ile diğer sanayi ürünleri, yüzde 50,69 ile taşıt araçları ve yan sanayi, yüzde 44,94 ile fındık ve mamulleri, yüzde 43,84 ile demir ve demir dışı metaller ile yüzde 42,24 ile madencilik ürünleri aldı.



Miktar olarak bakıldığında, 1 milyar dolar ve üzerinde aylık ihracat gerçekleştiren tek alt sektör, 1 milyar 238 milyon 795 bin dolar ile taşıt araçları ve yan sanayi oldu.



Geçen ay Türkiye ihracatında ilk 10 ülke ise Almanya, Fransa, Irak, İtalya, İngiltere, Mısır, Rusya, İspanya, ABD ve Cezayir olarak sıralandı.



Sıralamada birinci ülke olan Almanya yüzde 10,35, ikinci sıradaki Fransa 5,98 pay aldı.



İstanbul Maden ve Metal İhracatçı Birlikleri ilk sırada



Nisan ayında gerçekleştirdikleri ihracata göre en fazla ihracat yapan birlikler sıralamasında ise İstanbul Maden ve Metal İhracatçı Birlikleri (İMMİB), Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) yer aldı.



1 milyar doların üzerinde ihracat yapan genel sekreterlikler, 2 milyar 335 milyon 511 bin dolarla İMMİB, 1 milyar 253 milyon 680 bin dolarla UİB ve 1 milyar 90 milyon 337 bin dolarla İTKİB oldu.



Bu arada, Türk Lirası bazında ihracat rakamlarında ise ihracat yüzde 18,04 gerileyerek, 12 milyar 76 milyon 558 bin TL olarak gerçekleşti. Yıllık ihracat ise yüzde 11,37 artarak, 162 milyar 793 milyon 171 bin TL oldu.



