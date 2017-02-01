İhracatta 49 ayın artış rekoru kırıldı

Ocak ayında ihracat yüzde 15 yükselişle yıla son 49 ayın artış rekorunu kırarak başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak ,10 milyar 528 milyon 47 bin dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 1,8 artışla 143 milyar 588 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Rakamların açıklandığı basın toplantısında konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İhracatımızda tam 49 aydır bu seviyelerde bir artış oranı görmemiştik. Biz 2017 yılını Atılım Yılımız ilan ederken bu başarıları yakalayacağımızı öngörmüştük” dedi.

Büyükekşi, “2017 yılında petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün son bulması ile ihracat fiyatlarımızın tekrar artışa geçeceğini, Rusya ile yaşadığımız siyasi kriz neticesinde ortaya çıkan ihracat kayıplarının azalarak ortadan kalkacağını, çevremizde yer alan petrol ihracatçısı ülkelerin de toparlanacağını; dolayısıyla bu ülkelere olan ihracatımızın artışa geçeceğini söylemiştik. Bu tahminlerimizin bir bir gerçekleşmeye başlaması hedeflerimize ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor” diye konuştu.

Merkez Bankası'nın da son dönemde attığı önemli adımlar olduğunu vurgulayan Büyükekşi, “Geçtiğimiz hafta faizlerde kısmi bir artışa gidildi. Kurlarda istikrar sağlamak adına bu hamleyi önemli buluyoruz. Umuyoruz ki, önümüzdeki dönemde kurlarda tekrar istikrarlı bir ortam sağlanacak” dedi. Büyükekşi, ihracatçıların döviz piyasasındaki oynaklığın yüksek olmasından rahatsız olduğunu, önceliğin döviz piyasasının öngörülebilir olması olduğunu hatırlattı.

Lider otomotiv

Ocak 2017 ihracat rakamlarının detaylarını da değinen Büyükekşi, son 12 aylık ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artışla 143 milyar 588 milyon dolar olduğunu söyledi. Ocak ayında ihracatın miktar olarak yüzde 21,2 arttığını ifade eden Büyükekşi, “Ocak ayında ihracatımızda ihracat fiyatlarındaki düşüş kaynaklı kaybımız 126 milyon dolar, parite kaynaklı kaybımız 302 milyon dolar oldu. Eğer bu kayıplar da olmasaydı ihracatımız 19,6 artışla 11 milyar dolar olacaktı” diye konuştu.

TİM verilerine göre sektör bazında aralık ayında en fazla ihracatı 2 milyar 69 milyon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü 1 milyar 253 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 234 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Sektörel bazda en fazla artışı yüzde 146 artışla Zeytin ve Zeytinyağı sektörü yakalarken, Gemi ve Yat sektörü yüzde 57, Yaş Sebze ve Meyve sektörü ise yüzde 46 artış kaydetti.

AB'nin payı yüzde 50'ye dayandı

Ülke gruplarına göre ihracatta Ocak ayında ilk sırada yüzde 49,9 pay ve 5 milyar 254 milyon dolar ile Avrupa Birliği, ikinci sırada yüzde 18,2 pay ve 1 milyar 920 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri yer aldı. Bunları yüzde 8,3 pay ile Afrika ve yüzde 5,7 pay ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri izledi. AB'ye ihracat yüzde 12,8 artış kaydederken, Uzakdoğu ülkelerine ihracat yüzde 84 artış ile en fazla artış yaşanan ülke grubu oldu.

Rusya'ya uçak krizinden sonra ilk artış

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ilk beş ülke; Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu. Almanya'ya ihracat yüzde 4,1 İngiltere'ye 6,4 İtalya'ya 9,9 ve ABD'ye 13,6 arttı.

Ocak ayında en dikkat çekici gelişme Rusya'ya ihracatın yüzde 57, Irak'a ihracatın yüzde 42,4 artması oldu. Rusya'ya 2015'te yaşanan uçak krizinden sonra ilk defa ihracatta artış yaşanırken, 54 milyon dolarlık artışın 27 milyon doları yaş sebze meyve sektöründen geldi. Irak'a da ihracat 186 milyon dolar artış kaydederken, bu artışta 57 milyon dolarla Mücevher sektörü ile 22 milyon dolarla Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü etkili oldu.

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 20 ülkede en fazla artışı Rusya ve Irak yakalarken, Çin'e yapılan ihracatta yaşanan yüzde 37'lik artış dikkat çekti.