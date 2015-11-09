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Ekonomi
Deutsche Welle

İhracatın hızı kesilmedi

Almanya'nın ihracatı Eylül ayında da arttı. En yüksek artış AB ülkelerine yapılan satışlarda kaydedildi.

09 Kasım 2015 12:34


Alman şirketlerinin ihracatı 2015'in eylül ayında da arttı. Wiesbaden'deki İstatistik Federal Dairesi'nin açıkladığı rakamlara göre Alman özel sektörünün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 oranında artarak 105,9 milyar euroya yükseldi. Almanya'nın ithalatında da artış kaydedildi.

İthalat yıl bazında yüzde 3,9'luk artışla 83 milyar euroya yükseldi. Almanya'nın Avrupa Birliği'ndeki (AB) ortaklarına yaptığı satışlar Eylül itibariyle bir yılda yüzde 7,4 oranında artarak 62,2 milyar euroya çıktı.

AB dışındaki üçüncü ülkelere yapılan ihracat da 43,7 milyar euro ile bir yıl öncesine göre artış gösterdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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