İhracatçıya kredi müjdesi

T24- Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Eximbank'ın ihracatçılara kullandırdığı orta ve uzun vadeli kredileri bu yıl 10 kat artırarak 150 milyon dolardan 1 milyar 450 milyon dolara çıkardıklarını bildirdi.



Ergün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Makine Sanayi Sektör Strateji Belgesi'ne son şeklinin verileceği ''Türkiye Makine Sanayi Buluşması''nın açılış konuşmasını yaptı.



Önceki gün gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında Eximbank'ın yeni finansman yöntemi üzerinde durduklarını bildiren Ergün, şunları söyledi:



''Eximbank'ın ihracatçılara kullandırdığı orta ve uzun vadeli kredileri 2010 yılında 10 kat arttırarak 150 milyon dolardan 1 milyar 450 milyon dolara çıkarılması kararı alındı. Eximbank kısa vadeli kredilerden orta ve uzun vadeli kredilendirme stratejisine doğru bir geçiş yapmış oldu. 2010 yılı bu stratejinin başlangıcı oldu.



2009'da sadece 150 milyon dolar orta ve uzun vadeli kredi verilmiş, 2010 yılında 1 milyar 450 milyon dolara çıkarılmış olacaktır. Bunun ülke alıcı kredileri bölümü 27 milyon dolardır geçen yıl. 2010 yılında ülke alıcı kredisi 1 milyar olarak kullanılacaktır. Bu 5 yıldan daha uzun vadeli krediler şeklinde gerçekleştirilmiş olacaktır.



Ağırlıklı olarak makine sektörünün bu kredilerden yararlanması görüşü de orada kabul edilmiş bir görüştür. Her yıl bu alanı daha da genişletmekte kararlıyız.'' (aa)